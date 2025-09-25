Antony es etiquetado como 'el mejor fichaje en la historia del Betis' tras su rol estelar en el empate contra Nottingham Forest mientras se explican las difíciles negociaciones con el Manchester United

Después de impresionar durante su cesión en el club en la segunda mitad de la temporada, Antony presionó mucho para un traslado permanente al Betis. El amor que recibió de la afición del Betis y la confianza mostrada por el entrenador Manuel Pellegrini hicieron que no estuviera dispuesto a considerar un cambio a otro club. Con el United exigiendo €40 millones (£35m/$46m), las esperanzas de Betis de fichar a Antony disminuyeron debido a su incapacidad para desembolsar esa cantidad. Sin embargo, el United y el Betis acordaron una tarifa reducida de €25m (£22m/$29m), lo que permitió al internacional brasileño regresar a Sevilla con un contrato de cinco años.

Fajardo proporcionó información sobre cómo los dos clubes llegaron a un acuerdo tras intensas negociaciones. "Comenzamos a hablar con el Manchester sobre Antony en mayo, junio porque necesitábamos mucho tiempo para convencer al Manchester", dijo Fajardo. "Pero Antony, el agente, su familia estaban convencidos de volver al Betis nuevamente.

"En el primer momento hablamos con el Manchester United para que Antony se quedara en el Betis un año más a préstamo. Pero para Antony, para el Manchester era muy, muy importante recuperar la inversión, así que para el Betis no era fácil. El movimiento era demasiado para nosotros [desde un punto de vista financiero].

"Pero el Manchester United hizo un gran esfuerzo, Betis hizo un gran esfuerzo, Antony hizo un gran, gran esfuerzo para jugar aquí nuevamente. Tal vez en esa situación ese fue el secreto.

"Para el Betis no es fácil fichar jugadores de la Premier League, porque la diferencia con respecto al salario entre la Premier League y La Liga es demasiado grande. Pero cuando un jugador como Antony, por ejemplo, quiere venir al Betis es más fácil. Antony solo pensaba en jugar en el Betis nuevamente, así que cuando tienes una negociación con un gran club como Manchester United, un club que pagó una gran suma por Antony, no es fácil. Pero el jugador quiere jugar en el Betis."