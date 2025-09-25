AFP
Antony es etiquetado como 'el mejor fichaje en la historia del Betis' tras su rol estelar en el empate contra Nottingham Forest mientras se explican las difíciles negociaciones con el Manchester United
Betis sonrojo salvado tras heroicas acciones de Antony
Antony ha retomado justo donde lo dejó al final de la temporada pasada, continuando su fuerte forma al rescatar al Real Betis en su primer partido de la Europa League el miércoles. El marcador era 2-1 a favor de Forest, gracias a un doblete de Igor Jesus después de que la asistencia de Antony permitiera a Cedric Bakambu abrir el marcador en el minuto 15, cuando el partido se acercaba al tiempo completo. El ex extremo del United, sin embargo, demostró por qué él y el Betis son una combinación perfecta, ya que marcó el importante gol del empate en el minuto 85.
'Antony es el fichaje más importante en la historia del Betis'
Después del partido, el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, no pudo contener su euforia después de presenciar las hazañas de Antony en el Benito Villamarín. "Estoy 100% seguro de que tal vez Antony sea el fichaje más importante en la historia del Betis", dijo Fajardo a la agencia de noticias PA.
"Todo [sobre el fichaje] por el talento, el nivel del jugador, el nivel del club como el Manchester United – un gran equipo, un gran proyecto, así que estoy 100% seguro de que Antony es el mejor fichaje en la historia del Betis.
"Cuando jugadores como Antony vienen al Betis, es muy, muy importante. Ayuda al Betis a seguir creciendo en Europa. La temporada pasada desde que Antony llegó, jugamos en una final europea.
"Antony, jugadores como Gio [Lo Celso] e Isco, son muy, muy importantes porque son el ejemplo de que el Betis sigue creciendo, que somos un club serio en Europa y que jugadores de primer nivel quieren venir a jugar al Betis."
Fajardo explica cómo el Betis fichó a Antony del Man Utd
Después de impresionar durante su cesión en el club en la segunda mitad de la temporada, Antony presionó mucho para un traslado permanente al Betis. El amor que recibió de la afición del Betis y la confianza mostrada por el entrenador Manuel Pellegrini hicieron que no estuviera dispuesto a considerar un cambio a otro club. Con el United exigiendo €40 millones (£35m/$46m), las esperanzas de Betis de fichar a Antony disminuyeron debido a su incapacidad para desembolsar esa cantidad. Sin embargo, el United y el Betis acordaron una tarifa reducida de €25m (£22m/$29m), lo que permitió al internacional brasileño regresar a Sevilla con un contrato de cinco años.
Fajardo proporcionó información sobre cómo los dos clubes llegaron a un acuerdo tras intensas negociaciones. "Comenzamos a hablar con el Manchester sobre Antony en mayo, junio porque necesitábamos mucho tiempo para convencer al Manchester", dijo Fajardo. "Pero Antony, el agente, su familia estaban convencidos de volver al Betis nuevamente.
"En el primer momento hablamos con el Manchester United para que Antony se quedara en el Betis un año más a préstamo. Pero para Antony, para el Manchester era muy, muy importante recuperar la inversión, así que para el Betis no era fácil. El movimiento era demasiado para nosotros [desde un punto de vista financiero].
"Pero el Manchester United hizo un gran esfuerzo, Betis hizo un gran esfuerzo, Antony hizo un gran, gran esfuerzo para jugar aquí nuevamente. Tal vez en esa situación ese fue el secreto.
"Para el Betis no es fácil fichar jugadores de la Premier League, porque la diferencia con respecto al salario entre la Premier League y La Liga es demasiado grande. Pero cuando un jugador como Antony, por ejemplo, quiere venir al Betis es más fácil. Antony solo pensaba en jugar en el Betis nuevamente, así que cuando tienes una negociación con un gran club como Manchester United, un club que pagó una gran suma por Antony, no es fácil. Pero el jugador quiere jugar en el Betis."
¿Cuándo jugarán Antony y Betis la próxima vez?
Antony ha comenzado con buen pie en su nuevo equipo, mientras que el equipo de Pellegrini está a solo dos puntos del top cuatro en La Liga. Se espera que el extremo derecho zurdo lidere nuevamente el ataque del Betis cuando reciban a Osasuna el domingo.
