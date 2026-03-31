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Antony, el fichaje fallido del Manchester United, vuelve a entrenar a pleno rendimiento con el Real Betis tras haber tenido que seguir un «plan de entrenamiento personalizado»
Antony se reincorpora al grupo en la Ciudad Deportiva
El primer equipo del Real Betis regresó el martes a la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras un descanso de tres días concedido por Manuel Pellegrini. La noticia más destacada de la sesión a puerta cerrada fue la participación completa de Antony, que había estado ausente de los entrenamientos con el grupo durante toda la semana anterior. Según Marca, el exjugador del Manchester United se mostró en forma y completó la sesión sin molestias. Su regreso supone un impulso oportuno para los verdiblancos, que se adentran en un periodo decisivo de la temporada.
- AFP
El extremo brasileño supera sus problemas en la ingle
La reciente ausencia de Antony del grupo principal se debió a un caso persistente de pubalgia. El cuerpo técnico del Betis puso en marcha un «plan de trabajo personalizado» para tratar el problema en la ingle, centrándose en ejercicios específicos de coordinación y recuperación para recuperar la explosividad física del extremo. Al entrenar lejos de las cámaras, el jugador de 26 años pudo fortalecer la zona afectada sin riesgo de recaída. Su exitosa incorporación a la sesión de máxima intensidad del martes indica que ha recibido el visto bueno del departamento médico del club.
Pellegrini se enfrenta a una lista de lesionados variada
Aunque el regreso del brasileño es una señal positiva, Pellegrini sigue teniendo que lidiar con varios problemas físicos. Isco sigue siendo duda, ya que continúa con los entrenamientos individuales con balón, y el joven Ángel Ortiz se enfrentará a un mes de baja. Sin embargo, las perspectivas en ataque mejoran, ya que Giovani Lo Celso también está acelerando su recuperación. El excentrocampista del Tottenham está a punto de volver tras dos meses de baja, lo que podría proporcionar a Pellegrini un amplio abanico de opciones creativas para el sprint final de la temporada.
- AFP
¿Y ahora qué?
Con el partido contra el Espanyol a la vuelta de la esquina, Antony aspirará a estar en plena forma y formar parte de la convocatoria. El Betis ocupa actualmente la quinta posición de La Liga con 44 puntos en 29 partidos, solo tres puntos por delante del Celta de Vigo, que ocupa el sexto puesto. Además de seguir luchando por una plaza europea para la próxima temporada, los verdiblancos también compiten actualmente en la Europa League, donde se enfrentarán al Braga en cuartos de final.