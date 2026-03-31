Antony, el fichaje fallido del Manchester United, vuelve a entrenar a pleno rendimiento con el Real Betis tras haber tenido que seguir un «plan de entrenamiento personalizado»

El primer equipo del Real Betis regresó el martes a la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras un descanso de tres días concedido por Manuel Pellegrini. La noticia más destacada de la sesión a puerta cerrada fue la participación completa de Antony, que había estado ausente de los entrenamientos con el grupo durante toda la semana anterior. Según Marca, el exjugador del Manchester United se mostró en forma y completó la sesión sin molestias. Su regreso supone un impulso oportuno para los verdiblancos, que se adentran en un periodo decisivo de la temporada.