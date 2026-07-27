Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a la carrera por el puesto de seleccionador de Italia tras la retirada de Andrea Pirlo como candidato

Pirlo parecía destinado a dirigir la selección italiana, pero el excentrocampista ha confirmado que ya no opta al cargo. La razón es un conflicto de intereses por su vínculo comercial con una empresa de apuestas, situación que le ha frustrado.

En un comunicado, añadió: «En los últimos días, he observado con gran amargura cómo se desarrollaba el debate en torno a mi nombre y a la posibilidad de que asumiera el cargo de seleccionador de Italia».

El campeón del mundo en 2006 subrayó que su acuerdo con la firma rusa Fonbet no tenía connotaciones políticas y rechazó que se le atribuyeran ideas que no comparte: «Es lamentable que una decisión deportiva se haya convertido en un debate público que me asigna motivos inexistentes».