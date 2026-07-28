No será Antonio Conte el nuevo seleccionador de Italia. La confirmación ha llegado hoy, de las palabras del presidente federativo Giovanni Malagò: "Tengo una muy buena relación con él, pero aquí alguien sigue razonando de una manera distinta a la realidad de hoy, que no es la realidad de ayer. Hoy hay un entrenador y un presidente del Club Italia, el motivo por el que se separaron los caminos con Maldini y Leonardo es precisamente este. La idea siempre ha sido Mancini y Ranieri. Conte podía ser sin duda un candidato para el puesto de entrenador, pero hace tiempo que no hablo con él". El exentrenador de Chelsea e Inter era la primera opción de la Lega Serie A, pero no encontró terreno fértil en la federación. Tras el final de su etapa en el Napoli, cerrada con un Scudetto y una Supercopa italiana, habría regresado de buen grado a la selección, a la que dirigió de 2014 a 2016. Ahora que está oficialmente fuera de juego, tendrá que cambiar sus planes.
Traducido por
Antonio Conte, sin equipo: ¿qué hará? Espera un reto en marcha, volvería a la Juventus
NI Arabia Saudí ni Catar
Conte es un entrenador de primer nivel, entre los mejores que hay en circulación. Su currículum habla por sí solo, es difícil pensar que vaya a estar mucho tiempo sin equipo. Pero no tiene prisa, no necesita subirse al primer tren que pase. En realidad, ya tendría algo entre manos, pero no le interesa emigrar a Qatar y Arabia Saudí por (mucho) dinero. Espera la oportunidad adecuada, incluso con la temporada ya empezada. El Tottenham ha sido una excepción en su carrera, el técnico salentino siempre ha querido iniciar una aventura en verano, hacer la pretemporada y transmitir sus conceptos. Siempre ha pedido tiempo para trabajar, para formar, para moldear. Pero los tiempos cambian, el fútbol evoluciona y hay que estar preparado. Utilizará estos meses para descansar, recargar las pilas, pero también para estudiar, evolucionar. Actualizarse, para volver más fuerte.
Volvería a la Juventus
Conte no tiene preferencias, espera la oferta adecuada. Quiere dirigir a un gran club, en Europa, mejor si es en la Premier League o en Italia. Su nombre la pasada primavera fue vinculado con la Juventus, que luego decidió seguir con Spalletti, y no se puede descartar un regreso suyo al club turinés en el futuro. Turín y la Juventus son su casa; tras la sonora y turbulenta despedida de 2014, ha corrido mucha agua bajo el puente, ha cambiado la directiva y, en caso de llamada, la respuesta sería afirmativa. Ahora, sin embargo, el banquillo de la Juve está ocupado, al igual que el de los demás grandes clubes, en la Serie A y en el extranjero. Conte no «mufa», espera. La ocasión adecuada llegará. Y cuando vuelva, será más fuerte.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias