Antonio Conte rompe su silencio sobre el puesto en el Manchester United y un regreso a la Premier League

Conte ha ganado títulos de liga tanto en Inglaterra como en Italia, lo que le convierte en un candidato evidente para los grandes banquillos de toda Europa. Además del United, la Juventus también ha sido vinculada con su exentrenador, aunque el club de la Serie A respaldó recientemente al actual técnico, Luciano Spalletti.

Para Conte, cualquier posible nuevo proyecto debe ir acompañado de un deseo feroz de alcanzar el éxito definitivo. El apasionado italiano dejó claro que solo quiere trabajar en un entorno que aspire a la grandeza.

Añadió: "Si vas a un club cuya historia habla por sí sola, una historia hecha de trofeos, títulos de liga y victorias, solo puedes honrar esa historia de una manera: teniendo la ambición de devolver a ese club, si hoy no está ahí, a la lucha por esos objetivos.

"Sé perfectamente que solo un equipo puede ganar cada año, pero debo llevar en mi corazón, e inculcar en el corazón de los aficionados, mis jugadores y mis directivos, esa chispa, esa esperanza que te hace decir: ‘Joder, podemos ganar’.

"Hay muchos clubes que han perdido un poco de vista su historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para quitar el polvo a esa historia y hacer que vuelva a brillar. Clubes donde hay presión, donde, en última instancia, sabes perfectamente que no vas allí solo para participar, sino para competir".