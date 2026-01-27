Getty/GOAL
Antonio Conte responde de manera brutal a las afirmaciones de Diego Costa de que el exentrenador del Chelsea es un 'tipo muy amargado' que 'no tiene sexo en casa'
El jefe del Napoli descarta las críticas 'estúpidas' antes del reencuentro
La guerra verbal entre los dos personajes temperamentales se ha reavivado antes de un esperado enfrentamiento de la Liga de Campeones. A Conte, ahora a cargo del Napoli, se le preguntó sobre los comentarios de su exdelantero durante una conferencia de prensa previa al partido contra su antiguo club, el Chelsea. El técnico italiano se negó a entrar en un debate detallado sobre su vida personal, pero ofreció una mordaz evaluación del intelecto de aquellos que lo critican.
"Honestamente, no soy una persona que pierde energía leyendo lo que la gente dice en el periódico", dijo el hombre de 56 años. "Sé muy bien que alrededor del fútbol hay personas inteligentes, personas inteligentes y personas estúpidas, así que no pierdo mi tiempo leyendo a personas inteligentes o estúpidas".
Conte luego pasó a desmontar la narrativa de que él fue el único responsable de la ruptura en su relación, afirmando que el internacional español estaba constantemente buscando una puerta de salida incluso mientras levantaban juntos el trofeo de la Premier League en 2017.
"Diego Costa jugó conmigo una temporada, así que puedo hablar del fútbol", continuó el entrenador. "Creo que ganamos juntos la liga y él quiso irse tres veces en la misma temporada. Lo sé. Después del Chelsea, no sé qué le pasó a él".
Costa lanza un feroz ataque contra el carácter de su exentrenador
La refutación despectiva del italiano llegó en respuesta a los comentarios extraordinarios hechos por Costa en el Obi One Podcast, presentado por el excentrocampista del Chelsea John Obi Mikel. El delantero, que anotó 20 goles en la liga bajo la dirección de Conte durante la temporada 2016-17, no se contuvo en su evaluación de la personalidad del entrenador. Aunque reconoció la habilidad de Conte como táctico, lanzó una extraña y personal diatriba sobre el comportamiento y la vida privada del técnico.
"Mira, Conte está bien como entrenador profesional," dijo Costa en el podcast. "Pero como persona, es lo peor que puedes tener a diario. Es muy malo. Es una persona que no confía en los demás, piensa que lo sabe todo. No disfrutas entrenando con él. Siempre está enojado, siempre con cara larga. Probablemente no tiene sexo en casa porque es un tipo muy amargado."
El delantero afirmó que el ambiente en el campo de entrenamiento de Cobham era tóxico, sugiriendo que la intensidad del técnico hacía la vida miserable para el equipo a pesar de su éxito en el campo.
Un mensaje de texto infame señaló el final de la etapa en Stamford Bridge
La disputa se origina en el notorio final de la carrera de Costa en el Chelsea en el verano de 2017. A pesar de llevar a los Blues al título, se le informó al delantero a través de un mensaje de texto del entrenador que ya no lo necesitaban, un momento que se ha convertido en parte del folclore de la Premier League. Costa reveló el contenido de ese intercambio a Mikel, afirmando que el entrenador estaba esperando la oportunidad para descartarlo.
"Le envié [un mensaje]: 'Jefe, quiero saber si contarás conmigo la próxima temporada'", explicó el delantero. "Él respondió: 'Diego, gracias por todo lo que has hecho, pero no cuento contigo.' Estaba esperando un momento como ese. Tenía a los fanáticos de su lado también."
El delantero afirmó que inmediatamente reenvió el mensaje a la directora del Chelsea, Marina Granovskaia, quien, según se menciona, quedó sorprendida por la conducta del entrenador. "Le envié el mensaje a Marina y ella inmediatamente me dijo que lo que él hizo no se podía hacer", añadió.
Recuerdos diferentes de una turbulenta campaña ganadora del título
Mientras que Conte insiste en que el jugador estuvo instigando para un traslado durante su única temporada juntos, Costa sostiene que habría sido bien recibido por sus compañeros si el entrenador no hubiera sido un obstáculo.
"Es una pena porque estaba muy feliz en el Chelsea, pero no quería causar un problema en el club," reflexionó Costa. "Si volvía, los jugadores querían que volviera pero nadie lo quería a él. Por eso no duró mucho."
El delantero eventualmente regresó al Atlético de Madrid, mientras que Conte permaneció en Stamford Bridge por una temporada más, ganando la FA Cup antes de ser despedido.
