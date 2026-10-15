¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

Antonio Conte pone en alerta al Manchester United: El italiano vuelve a la carga para sustituir a Michael Carrick, que atraviesa un momento difícil

A. Conte
M. Carrick
Manchester United
Premier League

Antonio Conte, exentrenador del Chelsea y del Napoli, ha comunicado al Manchester United que está dispuesto a asumir el mando en Old Trafford de inmediato, mientras aumenta el escrutinio sobre el entrenador Michael Carrick. Los representantes del técnico italiano se han puesto en contacto con los dirigentes del club para reiterar su firme deseo de volver pronto a los banquillos de la Premier League.

  • El técnico italiano busca un regreso inmediato

    Según TEAMtalk, intermediarios que trabajan para el técnico de 57 años se han puesto en contacto con la directiva del Manchester United para confirmar que está dispuesto a sustituir a su entrenador, que atraviesa un momento difícil. El veterano técnico está sin equipo desde que dejó el Nápoles en verano tras ganar el título de la Serie A en su primera temporada y acabar segundo en la pasada. Su ofrecimiento llega después de que el United haya perdido cuatro de sus nueve primeros partidos y solo haya logrado dos victorias.

  • imago-sport-1049204120.jpgNewscom World

    Nuevo acercamiento tras el rechazo del verano

    El entorno del italiano ya mantuvo conversaciones con el director de fútbol Jason Wilcox durante el verano, pero la directiva acabó dando a Carrick, de 45 años, el puesto de forma permanente después de que lograra la clasificación para la Champions League tras la salida de Ruben Amorim en enero.

    Pese a no conseguir el puesto entonces, el exentrenador de la Juventus sigue convencido de que puede cambiar la situación en Manchester y desea volver a trabajar en Inglaterra. Su trayectoria en la Premier League le avala: ganó la liga y la FA Cup durante los dos años que pasó en el Chelsea hasta 2018. Después, entre 2021 y marzo de 2023, logró un porcentaje de victorias superior al 50 % en el Tottenham Hotspur, del que se marchó cuando el equipo del norte de Londres ocupaba la cuarta posición.

  • El malestar en el vestuario alimenta las especulaciones

    La irregular trayectoria del equipo ha aumentado la preocupación entre los jugadores ante la posibilidad de que la directiva tome medidas pronto, una tensión que desencadenó el arrebato de Lisandro Martinez el martes, antes de que el defensa argentino publicara un comunicado para aclarar sus palabras.

    Aunque los representantes de Conte han vuelto a ponerse en contacto con el club, todavía no se han iniciado negociaciones formales, ya que la directiva respalda públicamente a su actual entrenador. Sin embargo, fuentes internas del club reconocen que los resultados deben mejorar drásticamente.

    Mientras tanto, las informaciones publicadas el miércoles indicaron que los directivos han señalado a un destacado entrenador de la Premier League como su objetivo prioritario. También suenan como posibles candidatos Julian Nagelsmann y Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, que recientemente rechazó a un club de la Champions League.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084522679.jpgAFLOSPORT

    Un derbi de máxima rivalidad pone a prueba el futuro del entrenador

    El equipo de Carrick debe reaccionar de inmediato cuando visite el domingo a su rival Leeds United para aliviar la presión creciente. Aunque los dirigentes del club no han dado señales de una destitución inminente, el entrenador acabará pagando las consecuencias si los resultados no mejoran pronto. Con Conte a la espera junto a otros candidatos de renombre, el duelo de este fin de semana en Elland Road será decisivo.

Próximos partidos
LEE

LEE

Premier League

18 oct 2026

MUN

MUN