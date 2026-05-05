Antonio Conte plantea sus exigencias para el futuro del Nápoles, mientras Aurelio De Laurentiis establece cuatro condiciones para su permanencia

Según «Il Mattino», Conte quiere seguir en el Estadio Diego Armando Maradona, pero no piensa ceder en asuntos deportivos clave.

El técnico, que nunca ha aceptado compromisos, exige que su proyecto se respete sin interferencias de la directiva.

Informes indican que se sintió frustrado por la falta de apoyo del club, sobre todo tras criticar decisiones arbitrales, y porque las prometidas mejoras en la infraestructura aún no se han cumplido, lo que generó fricción con la directiva.

De momento, estaría dispuesto a ignorar los problemas de infraestructura si se garantiza una separación clara entre lo deportivo y lo demás.



