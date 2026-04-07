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Antonio Conte está libre para aceptar el puesto de seleccionador de Italia, pero el presidente del Nápoles sugiere que el exentrenador del Chelsea y del Tottenham es demasiado «inteligente» para una selección «completamente desorganizada»
Se rumorea que Conte podría volver a la selección italiana
El puesto quedó vacante recientemente tras la marcha de Gennaro Gattuso, quien dimitió tras la derrota en la final de la repesca del Mundial ante Bosnia-Herzegovina. Las peticiones de una reforma total del organismo rector del fútbol italiano han suscitado la necesidad de que una figura de peso ocupe el puesto, y Conte es considerado uno de los principales candidatos.
Conte estuvo al frente de la selección nacional durante dos años, asumiendo el cargo en 2014 tras su salida de la Juventus. Dirigió 25 partidos con los Azzurri, con un balance de 14 victorias y cinco derrotas, pero su etapa llegó a su fin tras la derrota en cuartos de final de la Eurocopa 2016 ante Alemania en la tanda de penaltis. Desde entonces, ha entrenado al Chelsea, con el que ganó la Premier League; al Inter, con el que se alzó con el título de la Serie A; y al Tottenham, antes de llevar al Nápoles a conquistar el Scudetto la temporada pasada.
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De Laurentiis se muestra dispuesto a despedir al entrenador
En declaraciones a CalcioNapoli24, De Laurentiis se refirió a los rumores que vinculan a Conte con el puesto vacante de seleccionador de la Azzurri, y afirmó que el Nápoles está dispuesto a dejar que su entrenador acepte ese prestigioso cargo, siempre y cuando se lo ofrezcan directamente.
Sin embargo, se mostró muy escéptico respecto a la propuesta de la federación. «¿Conte nuevo seleccionador? Si Antonio me lo pidiera, creo que diría que sí, pero como es muy inteligente, mientras no haya un interlocutor serio —y hasta ahora no lo ha habido—, creo que desistiría de imaginarse al frente de algo completamente desorganizado», explicó.
Tercera ausencia consecutiva de Italia en el Mundial
La presión sobre la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) alcanzó un punto crítico tras la derrota ante Bosnia-Herzegovina. Los Azzurri sufrieron una campaña de clasificación catastrófica que comenzó bajo la dirección de Luciano Spalletti, antes de que Gattuso fuera llamado en un último intento por salvar sus esperanzas de clasificarse para el Mundial. Gattuso estuvo al mando durante ocho partidos en total y llevó a los Azzurri a seis victorias, pero las derrotas ante Noruega —en el último partido de la fase de grupos de clasificación— y Bosnia-Herzegovina ensombrecieron su mandato.
Esta decepción histórica significa que Italia se ha perdido el mayor torneo de este deporte en 2018, 2022 y 2026, lo que pone de relieve el caos estructural que provocó la dimisión del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, seguida de la del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon.
- AFP
Exigencias de reforma estructural
El presidente del club ha abogado por cambios radicales en la gestión del fútbol italiano. Ha respaldado a Giovanni Malago —actual presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI)— para dirigir la federación, calificándolo de persona ideal para desempeñar el cargo de comisario y, en su momento, de presidente. Además, De Laurentiis ha criticado la actual distribución del poder, señalando que los clubes de la Serie A reciben un trato injusto a pesar de sus enormes aportaciones económicas.
«El fútbol italiano es la Serie A, que se considera como una Cenicienta: solo representa el 18 % de la federación, mientras que los aficionados y los jugadores tienen la mayoría. Esto es un absurdo si se tiene en cuenta que, sin la Serie A, la federación no existiría y que la financiamos con unos 130 millones de euros al año», argumentó.