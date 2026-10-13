El panorama del banquillo del Manchester United empieza a cambiar, ya que, según se informa, Conte ha expresado su disposición a asumir las riendas del equipo en Old Trafford. Tras un periodo de relativa inactividad desde su salida del Nápoles, el exentrenador del Chelsea y del Tottenham Hotspur busca un proyecto acorde con sus ambiciones.

Fabrizio Romano ha apuntado que el técnico italiano está listo para una nueva etapa y que no descartaría necesariamente incorporarse a un club a mitad de temporada si surgiera la oportunidad adecuada. «Conte dejó el Nápoles en verano y está listo para volver. Ha rechazado ofertas de Arabia Saudí y Turquía porque quería fichar por un gran club de una de las principales ligas», añadió Romano.

Ese deseo de competir al más alto nivel del fútbol europeo sitúa al Manchester United entre sus posibles destinos, especialmente por el prestigio histórico del club y su actual falta de títulos. La experiencia previa de Conte en Inglaterra, donde ganó la Premier League con el Chelsea, refuerza además su candidatura para afrontar las exigencias particulares de la máxima categoría inglesa.



