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¡Antonio Conte, dispuesto a entrenar al Manchester United! El técnico italiano ve con buenos ojos un traslado a Old Trafford mientras Julian Nagelsmann y Eddie Howe entran en escena
Conte muestra interés en el resurgimiento en Old Trafford
El panorama del banquillo del Manchester United empieza a cambiar, ya que, según se informa, Conte ha expresado su disposición a asumir las riendas del equipo en Old Trafford. Tras un periodo de relativa inactividad desde su salida del Nápoles, el exentrenador del Chelsea y del Tottenham Hotspur busca un proyecto acorde con sus ambiciones.
Fabrizio Romano ha apuntado que el técnico italiano está listo para una nueva etapa y que no descartaría necesariamente incorporarse a un club a mitad de temporada si surgiera la oportunidad adecuada. «Conte dejó el Nápoles en verano y está listo para volver. Ha rechazado ofertas de Arabia Saudí y Turquía porque quería fichar por un gran club de una de las principales ligas», añadió Romano.
Ese deseo de competir al más alto nivel del fútbol europeo sitúa al Manchester United entre sus posibles destinos, especialmente por el prestigio histórico del club y su actual falta de títulos. La experiencia previa de Conte en Inglaterra, donde ganó la Premier League con el Chelsea, refuerza además su candidatura para afrontar las exigencias particulares de la máxima categoría inglesa.
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Conte deja entrever su deseo de resucitar a un gigante caído
En una entrevista reciente, el entrenador de 57 años dio pistas sobre la filosofía que aplicaría en su próximo cargo y subrayó la importancia de la tradición y la ambición competitiva. «Cuando llegas a un club cuya historia habla por sí sola, con un palmarés repleto de trofeos, títulos de liga y victorias, solo hay una forma de honrar esa historia: tener la ambición de conseguir que el club vuelva a luchar por esos objetivos si ahora no lo está haciendo», explicó.
Estas declaraciones se han interpretado ampliamente como una invitación a clubes como el Manchester United, que ha tenido dificultades para repetir los éxitos de la era de sir Alex Ferguson, a intentar contratarlo. Conte cree que un entrenador debe encender una chispa de esperanza tanto en los aficionados como en los jugadores para convencerlos de que volver a ganar es posible.
Carrick afronta una presión creciente en el United
Michael Carrick se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de actuaciones decepcionantes. Las estadísticas son especialmente contundentes: el United está firmando su peor arranque liguero en cuatro décadas. El reciente empate ante un Tottenham con diez jugadores en Old Trafford desató la frustración de los aficionados y el descontento de los directivos. A nivel interno, el club aún no considera que la situación haya alcanzado un «nivel de emergencia», pero reconoce claramente que el equipo está rindiendo por debajo de lo esperado en relación con la inversión realizada en la plantilla.
Romano señaló que el club atraviesa ya una crisis en toda regla tras los últimos resultados, lo que ha desatado intensas especulaciones sobre la continuidad del entrenador. Por ahora, el mensaje que llega desde dentro del club es que Carrick sigue contando con la confianza de la plantilla, un factor que suele ser decisivo para determinar cuánto tiempo permanece un técnico en el cargo.
- Getty Images Sport
Nagelsmann y Howe se suman a la lista de candidatos
Aunque Conte parece uno de los principales candidatos por su disponibilidad y por haber expresado públicamente su interés, no es el único nombre que se baraja en las altas esferas de Old Trafford. Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania, sigue siendo una figura que interesa desde hace tiempo a la cúpula de Ineos.
Pese a que estos nombres circulan en los medios, todavía no se ha establecido contacto oficial con ninguno de los posibles sustitutos. Dentro del Manchester United se mantiene un respaldo prudente al actual entrenador, aunque los resultados no cumplen las expectativas. La directiva es consciente de que un cambio de entrenador a mitad de temporada supone una alteración importante y preferiría que la situación mejorase con la estructura actual antes de tomar esa decisión.
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