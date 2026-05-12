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Antonio Conte defiende a Rasmus Hojlund, quien aún no ha marcado en la dolorosa derrota ante el Nápoles
Atónito ante Maradona
La lucha del Nápoles por asegurarse un puesto entre los cuatro primeros sufrió un duro revés tras la dramática victoria del Bolonia en Nápoles el lunes. Sin Kevin De Bruyne ni Romelu Lukaku, los Partenopei se encontraron dos goles abajo, pero reaccionaron con fuerza gracias a Giovanni Di Lorenzo y Alisson Santos. Sin embargo, una acrobática volea de Jonathan Rowe en los últimos minutos condenó al equipo de Conte, dejando en duda su clasificación a la Liga de Campeones a falta de solo dos jornadas.
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Conte apuesta por un único delantero
Tras el partido, Conte defendió a Hojlund en DAZN: «Es nuestro único delantero y siempre juega. Deberíamos haberle dado más descanso para gestionarle mejor. A veces hay que atacar en profundidad y otras proteger el balón».
Hay margen de mejora
Aunque lleva seis partidos sin marcar, Hojlund dio su cuarta asistencia en la Serie A, que significó el empate de Santos. Conte insiste en que su carga de trabajo y su edad, 23 años, son clave para valorar su rendimiento. El entrenador añadió: «Tiene grandes cualidades, solo tiene 23 años y mucho margen de mejora. No podemos decir nada malo de él».
- AFP
Un final de temporada decisivo
El Nápoles visita Pisa este domingo con la obligación de ganar para mantener su lucha por el cuarto puesto. Luego cerrará la temporada en casa ante el Udinese, encuentro clave para su futuro europeo. Conte busca que su defensa se consolide tras encajar tres goles, mientras Hojlund lidera el ataque mermado.