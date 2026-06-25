¡Antonio Conte consigue el puesto! Italia confía en el exentrenador del Chelsea y del Nápoles para volver a encarrilar a la selección nacional tras el desastre del Mundial

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha confiado su futuro a un técnico que conoce lo necesario para triunfar. Según La Gazzetta dello Sport, no se trata de una solución temporal: el exentrenador de Juventus, Chelsea y Nápoles firmará un contrato de cuatro años. Este compromiso busca estabilidad de cara al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

La elección de un contrato de cuatro años responde a una visión estratégica: Italia requiere no solo ajustes tácticos, sino una transformación cultural tras sus recientes fracasos. Al comprometer a Conte hasta 2030, la FIGC pone fin a las soluciones temporales y busca recuperar el sitio de la azzurra entre la élite.