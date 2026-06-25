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¡Antonio Conte consigue el puesto! Italia confía en el exentrenador del Chelsea y del Nápoles para volver a encarrilar a la selección nacional tras el desastre del Mundial
Un proyecto a largo plazo para un ganador habitual
La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha confiado su futuro a un técnico que conoce lo necesario para triunfar. Según La Gazzetta dello Sport, no se trata de una solución temporal: el exentrenador de Juventus, Chelsea y Nápoles firmará un contrato de cuatro años. Este compromiso busca estabilidad de cara al Mundial 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.
La elección de un contrato de cuatro años responde a una visión estratégica: Italia requiere no solo ajustes tácticos, sino una transformación cultural tras sus recientes fracasos. Al comprometer a Conte hasta 2030, la FIGC pone fin a las soluciones temporales y busca recuperar el sitio de la azzurra entre la élite.
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Los clubes de la Serie A respaldan el nombramiento
La federación y varios clubes de la Serie A quieren el regreso de Conte, visto como garantía de dedicación total. Su trabajo incansable y capacidad para sacar lo mejor de cada jugador lo convierten en el líder ideal para elevar el nivel del fútbol italiano.
Su trabajo en la Euro 2016, donde llevó a una Italia con plantel limitado a un paso de las semifinales tras vencer a España y exigir al máximo a Alemania, sigue siendo un referente de ingenio táctico. Su salida tras ese torneo dejó un vacío que nunca se llenó, y su regreso se ve como la oportunidad de completar la labor iniciada hace una década.
Preparativos para el Mundial de 2030
El regreso de Conte se facilitó tras dejar el Estadio Diego Armando Maradona. El técnico de 56 años dejó el Nápoles tras acordar su salida, pese a haber ganado un Scudetto y una Supercopa. Admitió ante la directiva que el proyecto había terminado y que costaba mantener la unidad.
Tras la derrota en la repesca contra Bosnia-Herzegovina, que dejó a Italia fuera de su tercer Mundial, la FIGC quiere un técnico que construya un grupo sin la presión de resultados inmediatos. Los cuatro años le darán tiempo para aplicar su rigurosa metodología y llevar a Italia de vuelta a la competición como aspirante al título.
- AFP
El fin de la pesadilla del Mundial
Tras tres fracasos consecutivos en el Mundial, el fútbol italiano busca estabilidad. Por eso han elegido a Conte, un técnico de confianza que cumple objetivos pese a las dificultades. Es una decisión calculada para evitar nuevas humillaciones y recuperar la identidad futbolística del país. Su misión será encarrilar de nuevo a la selección.