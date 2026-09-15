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¿Antonio Conte al Manchester United? El exentrenador del Napoli surge como sorprendente candidato para sustituir a Michael Carrick en Old Trafford
El Manchester United sopesa un cambio de entrenador
El parón de Conte en los banquillos podría llegar a su fin antes de tiempo, ya que, según Corriere della Sera, el United estaría estudiando un movimiento por el experimentado técnico italiano. Los dirigentes de Old Trafford mantienen discretamente abiertas sus opciones por si deciden prescindir del actual entrenador Carrick.
La posible decisión llega tras un arranque muy decepcionante de la nueva temporada de la Premier League. El Manchester United solo ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos, lo que ha generado dudas inmediatas sobre la trayectoria del equipo.
A pesar de que Carrick logró clasificar al equipo para la Champions League después de sustituir al destituido Ruben Amorim el pasado enero, Conte tienta a las altas esferas del club. Se dice que el enorme atractivo de un ganador contrastado y con experiencia está tentando a la cúpula.
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Un ganador en serie, en el punto de mira de Old Trafford
Según el mismo informe, Conte encabeza actualmente la lista de posibles objetivos del United. El prestigio de élite del italiano lo convierte en una opción increíblemente atractiva para una directiva exigente.
El momento sigue siendo profundamente incómodo, dado que Carrick firmó un nuevo contrato de larga duración hace solo unos meses. Ese nuevo acuerdo se extiende hasta junio de 2028, lo que significa que cualquier destitución repentina exigiría un cambio de parecer importante por parte de la cúpula del club.
En el caso de Conte, cualquier regreso al banquillo dependería estrictamente de la oferta. El informe subraya que el exentrenador de la Juventus solo pondrá fin a su descanso por un gran club con un proyecto que esté a la altura de sus ambiciones.
Las complicaciones de la Juventus añaden aún más drama
Los movimientos en los banquillos de Inglaterra también crean una situación incómoda para la Juventus. El actual técnico bianconero, Luciano Spalletti, está siendo sometido a un intenso escrutinio tras un inicio de temporada en el campeonato nacional notablemente pobre.
La Juve ha sufrido con dolor su segundo peor arranque liguero de los últimos ocho años, lo que ha puesto presión inmediata sobre el banquillo. Aunque Spalletti sigue teniendo contrato en Turín hasta junio de 2028 y recibió apoyo público esta semana, un sector ruidoso de la afición vería con buenos ojos el regreso de su antiguo entrenador.
Conte lleva completamente sin trabajo desde mayo, cuando rescindió su contrato con el Napoli un año antes de tiempo. Su continua disponibilidad lo convierte en un tema de conversación constante para los grandes clubes que atraviesan dificultades en toda Europa.
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Se avecinan semanas decisivas
Ahora todas las miradas estarán puestas en Carrick para ver si es capaz de lograr un giro inmediato tanto en el rendimiento como en los resultados. Los próximos partidos del Manchester United serán, sin duda, cruciales para decidir si la directiva mantiene la paciencia o busca un cambio drástico.
Mientras tanto, Conte no tiene ninguna prisa por volver directamente a los banquillos sin las garantías absolutamente adecuadas. Si el Manchester United decide dar un paso concreto, convencer al italiano requerirá un proyecto a largo plazo muy convincente.
Por ahora, Carrick conserva el puesto que tanto le ha costado ganarse. Sin embargo, la sombra cada vez más alargada de un entrenador de élite disponible garantiza que la presión en Old Trafford seguirá en su punto máximo.
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