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Antonio Cassano revela cuándo se retirará Lionel Messi tras reunirse con él en las instalaciones de entrenamiento del Inter de Miami
Una reunión privada en Miami
El exfutbolista italiano Cassano visitó hace poco las instalaciones del Inter de Miami y pasó tiempo con Messi y su familia. El encuentro impactó al exdelantero del Real Madrid y la Roma, quien admitió sentirse deslumbrado por el ocho veces ganador del Balón de Oro, a pesar de su propia y brillante carrera en Europa.
En el pódcast «Viva El Fútbol» relató la cálida acogida que recibió en Florida: «Pasó una hora y cuarenta minutos conmigo y mi familia. Hablamos de muchas cosas. Me trató de una forma que nunca hubiera imaginado. Es la única persona ante la que, cuando la veo, me quedo sin palabras, no puedo decir nada».
- AFP
La humilde perspectiva del mejor de todos los tiempos
Durante su charla, Cassano recordó a Messi su estatus en el fútbol. Le preguntó: «Leo, ¿sabes que eres el mejor jugador de la historia?». La respuesta del campeón del mundo reflejó su habitual humildad.
Messi, ajeno a rankings y reconocimientos individuales, respondió: «Antonio, da igual si soy el 1, el 2, el 5, el 10 o el 15; para mí no cambia nada. Lo único que importa es mi pasión y amor por el fútbol».
¿Cuántos años le quedan a Messi?
Messi confesó sentirse bien y querer seguir jugando. Aunque los aficionados especulan sobre su retiro desde su llegada a la MLS, el delantero se muestra revitalizado por su entorno y su amor al fútbol.
Messi le dijo a Cassano: «Puedo jugar tres o cuatro años más. Lo hago por amor al fútbol, lo disfruto». Su contrato con el Inter de Miami vence el 31 de diciembre de 2028, lo que indica que podría seguir en activo hasta los 41 años, quizá incluso más allá.
- AFP
De cara al Mundial de 2026
Aunque Messi parece comprometido con el Inter de Miami, su futuro con Argentina sigue debatiéndose. Aun sin confirmarlo, se espera que Lionel Scaloni lo convoque para el Mundial de 2026 en Norteamérica.