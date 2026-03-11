Getty Images Sport
Antonin Kinsky se pronuncia después de que el «sueño» de la Champions League se convirtiera en una «pesadilla», ya que el portero del Tottenham sufrió una humillación contra el Atlético de Madrid
Una pesadilla para los porteros en Madrid
El jugador de 22 años, que sorprendió al ser titular contra el Atlético de Madrid, tuvo un comienzo desastroso en el estadio Metropolitano. Cometió dos errores muy sonados que contribuyeron a que los Spurs se pusieran 3-0 por detrás en el marcador a los 15 minutos.
Kinsky, que no había jugado con el primer equipo desde noviembre, regaló a los locales una ventaja temprana con un pase erróneo. Luego pareció perder completamente el equilibrio en el tercer gol del Atlético, mientras que su compañero Micky van de Ven también resbaló durante la jugada que condujo al segundo. A pesar de su actuación de pesadilla, el joven guardameta compartió sus reflexiones en las redes sociales, publicando una imagen de sí mismo volviendo a ver la derrota por 5-2 con la leyenda: «Gracias por los mensajes. De sueño a pesadilla y de nuevo a sueño. Nos vemos».
Gerente bajo intenso fuego
El entrenador interino Tudor ha recibido críticas por su gestión de la sustitución, ya que pareció ignorar a su portero cuando este abandonaba el campo con paso pesado. En defensa de su decisión de realizar el cambio anticipado, Tudor, que ha perdido los cuatro partidos que ha dirigido desde que asumió el cargo de forma temporal, insistió en que era una medida necesaria. «Llevo 15 años como entrenador y nunca había hecho algo así, pero era necesario para proteger al jugador y al equipo. Era una situación increíble», declaró el técnico croata. El entrenador insistió en que no había rencor entre él y el jugador a pesar de la fría recepción en la banda. «Antes del partido era la decisión correcta, con la presión sobre Guglielmo Vicario y Toni, un portero muy bueno», explicó Tudor. «Después de lo que pasó, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Toni lo sentía, se disculpó por el equipo. Lo entiende».
El equipo permanece firmemente unido.
Mientras que el cuerpo técnico se mantuvo distante durante la sustitución, los miembros más veteranos del equipo de los Spurs se apresuraron a apoyar a su joven compañero. Conor Gallagher, Joao Palhinha y Dominic Solanke fueron vistos consolando a Kinsky mientras se dirigía hacia el túnel. El gesto puso de manifiesto la empatía de los jugadores durante un periodo turbulento para el club londinense.
La derrota por 5-2 deja al Tottenham tambaleándose, pero el mensaje público del portero sugiere que está decidido a superar la humillación. Con el portero titular Vicario bajo presión por su propio rendimiento, la situación en el estadio sigue siendo un tema de conversación importante. El club busca ahora salvar la temporada tras las consecuencias de una desastrosa noche europea.
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
La presión está llegando a un punto álgido antes del difícil partido de la Premier League del domingo contra el Liverpool en Anfield. El club no ha conseguido ninguna victoria en la liga desde finales de diciembre, y la situación es cada vez más desesperada. Desde que sustituyó a Thomas Frank el mes pasado, Tudor ha supervisado una catastrófica racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, lo que ha sumido al equipo en una crisis aún más profunda.
El Tottenham ocupa actualmente el puesto 16 de la tabla con 29 puntos tras disputar 29 partidos. Ahora se encuentra solo un punto por encima del Nottingham Forest y el West Ham, este último en el temido puesto 18 de la zona de descenso. Con la permanencia en la máxima categoría seriamente en juego, los Spurs deben encontrar desesperadamente la manera de frenar su caída.
