Antonin Kinsky se pronuncia después de que el «sueño» de la Champions League se convirtiera en una «pesadilla», ya que el portero del Tottenham sufrió una humillación contra el Atlético de Madrid

El jugador de 22 años, que sorprendió al ser titular contra el Atlético de Madrid, tuvo un comienzo desastroso en el estadio Metropolitano. Cometió dos errores muy sonados que contribuyeron a que los Spurs se pusieran 3-0 por detrás en el marcador a los 15 minutos.

Kinsky, que no había jugado con el primer equipo desde noviembre, regaló a los locales una ventaja temprana con un pase erróneo. Luego pareció perder completamente el equilibrio en el tercer gol del Atlético, mientras que su compañero Micky van de Ven también resbaló durante la jugada que condujo al segundo. A pesar de su actuación de pesadilla, el joven guardameta compartió sus reflexiones en las redes sociales, publicando una imagen de sí mismo volviendo a ver la derrota por 5-2 con la leyenda: «Gracias por los mensajes. De sueño a pesadilla y de nuevo a sueño. Nos vemos».