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Antonin Kinsky se prepara para un regreso espectacular al once inicial del Tottenham, a pesar de su pésima actuación en la Liga de Campeones, mientras los Spurs se ven sacudidos por la terrible noticia de la lesión de Guglielmo Vicario
Vicario se ha lesionado
Vicario se someterá a una intervención quirúrgica tras sufrir una hernia. Los problemas de lesiones del internacional italiano llegan en un momento crucial para el club del norte de Londres, que se prepara para enfrentarse al Nottingham Forest este fin de semana en un partido decisivo para evitar el descenso. Los Spurs ocupan el puesto 16.º en la clasificación de la Premier League, con solo un punto de ventaja sobre el West Ham, 18.º, y el Forest, 17.º.
El club ha confirmado que Vicario estará disponible para la convocatoria de este fin de semana, pero que después se someterá a una operación, y los pronósticos suelen oscilar entre cuatro y seis semanas para una operación de hernia, lo que significa que se perderá partidos clave. El Tottenham ha programado la operación para que coincida con el parón internacional, pero, como mínimo, Vicario se perderá los partidos contra el Sunderland y el Brighton. Si se pierde seis semanas, también podría quedarse fuera de los partidos contra el Wolves y el Aston Villa.
Los Spurs han declarado en un comunicado: «Podemos confirmar que Guglielmo Vicario se someterá a una operación de hernia la próxima semana. Esta intervención menor del guardameta internacional italiano se ha programado para que tenga el menor impacto posible en nuestra temporada. Guglielmo comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico de inmediato, y se espera que pueda volver a la acción en el próximo mes».
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¿La redención de Kinsky?
El portero suplente de los Spurs es Kinsky, pero esta temporada ha visto reducidos sus minutos de juego. El entrenador interino, Igor Tudor, alineó a Kinsky como titular contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero este cometió dos errores graves y encajó tres goles en 20 minutos, antes de ser sustituido sin piedad. Tudor ni siquiera lo miró mientras abandonaba el campo con paso pesado.
Tudor explicó su decisión tras el partido: «Llevo 15 años como entrenador y nunca había hecho esto, pero era necesario para proteger al chico y al equipo. Fue una situación increíble.
«Antes del partido era la elección correcta, con la presión sobre Guglielmo Vicario y Toni como un portero muy bueno. Después de lo ocurrido, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Toni lo lamentó, se disculpó ante el equipo. Lo entiende».
Kinsky podría jugar ahora contra el Sunderland; la otra opción es el portero de la cantera Brandon Austin, pero solo ha disputado tres partidos con el primer equipo del club, y el último fue en el encuentro de la fase de grupos de la Europa League de la temporada pasada contra el Elfsborg, aunque mantuvo la portería a cero en la victoria por 3-0.
Las bajas de los Spurs
Aunque Vicario tendrá que pasar un tiempo fuera de los terrenos de juego, Tudor dio noticias más positivas sobre Joao Palhinha, que está listo para volver tras sufrir una conmoción cerebral, Dominic Solanke e incluso James Maddison, que aún se está recuperando de una lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió durante la pretemporada.
Declaró a los periodistas: «Dom no entrenó (el viernes), pero probablemente mañana entrene con el equipo y esté disponible. Tiene algunos problemas en la cadera, pero creo que estará bien».
Sobre Maddison, se le preguntó a Tudor si podría jugar con los Spurs antes de que termine la temporada, y respondió: «Sí. Maddison ya está haciendo cosas interesantes con el balón y en los sprints. Lo he visto. Está en forma».
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¿Y ahora qué?
El Tottenham se enfrenta al Nottingham Forest en el que podría decirse que es el partido más importante de la temporada. Una derrota podría hacerles caer a la zona de descenso, siempre y cuando el West Ham gane el domingo al Aston Villa, que atraviesa una mala racha. Vicario esperará despedirse, al menos por ahora, con una gran actuación y, en el mejor de los casos para el Tottenham, sin encajar ningún gol.
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