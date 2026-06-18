Antoine Semenyo, del Manchester City, fue nombrado «Jugador del Partido» por la FIFA tras ayudar a Ghana, rival de Inglaterra en el Grupo L del Mundial, a vencer por la mínima a Panamá

El delantero del Manchester City fue nombrado mejor jugador del partido. Semenyo admitió que marcar el gol de la victoria en los últimos minutos le había desbordado de emociones. También elogió la resistencia de su equipo ante la imponente selección panameña.

«Noventa minutos más cinco… No sé cómo describir esa emoción», declaró a la FIFA. «Todos nos sentimos muy aliviados porque sabíamos lo importante que era este partido y porque nos da confianza para el próximo encuentro.

«Panamá tenía jugadores muy corpulentos, pero nos gusta el juego físico; nos hace crecer. Hoy fue un gran duelo y estoy contento por la victoria, aunque no podemos relajarnos: nos esperan dos partidos importantes».