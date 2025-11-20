Antoine Griezmann revela cómo ayudó a atraer a Julián Álvarez al Atlético de Madrid desde el Manchester City con mensajes en Instagram

La llegada de Álvarez al Atlético en el verano de 2024 se enmarcó como uno de los grandes golpes del mercado, con el club gastando €95 millones (£82m/$104m) para apartarlo del City. Su impacto inmediato, 38 goles y 12 asistencias en 72 partidos, incluyendo 29 goles en su temporada de debut, justificó rápidamente la inversión y convirtió al argentino en una pieza central del ataque de Diego Simeone.

Lo que nunca se supo públicamente es cuán influyente fue Griezmann para ayudar a que el acuerdo se materializara. El francés, ahora en su décima temporada con Los Rojiblancos y ampliamente considerado una leyenda del club, ha revelado que se contactó personalmente con Álvarez durante las negociaciones. Su confesión llega en un momento en que la línea de ataque del Atleti ha sufrido una importante reestructuración, con Álvarez convirtiéndose en el nuevo punto focal y Griezmann pasando a un rol más flexible dentro de los planes de Simeone.

A medida que el ex delantero de River Plate se asentaba y el Atlético se esforzaba por seguir siendo competitivo en La Liga y en Europa, la influencia de Griezmann tras bambalinas continuó siendo importante. Su liderazgo, renovación de contrato hasta 2027, y disposición para adaptarse han sido temas centrales en el club y su relato de los mensajes de Instagram proporciona una nueva perspectiva sobre su compromiso a largo plazo.