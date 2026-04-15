Antoine Griezmann reconoce sus errores y reflexiona sobre su difícil inicio ante el Barcelona en la Liga de Campeones

Mientras en el Metropolitano reinaba el júbilo tras el pitido final, Griezmann se mostraba reflexivo tras este partido de alto riesgo. El Atlético perdió el de vuelta 2-1, resultado que le bastó para pasar de ronda, pero el delantero se mostró frustrado con su actuación y reconoció los errores que dieron al Barça esperanzas de remontada.

En declaraciones a Movistar tras el partido, el francés asumió su responsabilidad: «Estoy muy contento. Cometimos dos errores que en estos partidos se pagan al instante. Perdí el balón en el segundo [gol]. Me posicioné mal para pasar el balón».

Pese a ello, un tanto de Ademola Lookman certificó el pase colchonero. «Con nuestra afición y la calidad que tenemos, marcamos. No nos sentimos cómodos con el balón ni tuvimos la serenidad para jugar, pero estamos en semifinales», concluyó.