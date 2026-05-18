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Antoine Griezmann pide perdón a la afición del Atlético de Madrid por el «error» de fichar por el Barcelona tras el último partido en casa
Una sincera disculpa al Metropolitano
Tras la victoria 1-0 sobre el Girona, Griezmann, ya máximo goleador del Atlético, se disculpó ante la afición por su polémica salida al Barcelona hace siete años.
«Gracias por seguir apoyándome, esto es increíble», afirmó. «Es importante: pido perdón de nuevo por fichar por el Barcelona. No me di cuenta del amor que tenía aquí. Era muy joven y cometí un error. Volví a entrar en razón e hicimos todo lo posible para volver a disfrutar de la vida aquí».
- AFP
El amor por encima de los trofeos para el icono del Atlético
Aunque Griezmann ha ganado la Europa League y un Mundial con Francia, nunca conquistó La Liga ni la Champions con el Atlético, lo que sigue siendo motivo de debate. Sin embargo, el veterano delantero afirmó que el vínculo forjado con los colchoneros vale más que cualquier título que se le escapara en España.
«No he podido traerme a casa un título de La Liga ni un trofeo de la Liga de Campeones, pero este amor vale más», añadió Griezmann durante su discurso de despedida en el estadio. «Lo llevaré conmigo el resto de mi vida». El público, que le ha visto alcanzar las 100 asistencias con el club, respondió con un estruendoso aplauso.
Homenajes de Simeone y Oblak
Diego Simeone, técnico del Atlético, despidió a su emblemático jugador con elogios: «Probablemente es el mejor que hemos tenido aquí». Griezmann respondió agradecido: «Gracias a ti me convertí en campeón del mundo y sentí que era el mejor. Ha sido un honor luchar por ti».
«Gracias a ti [Simeone] hay tanta emoción en este estadio», afirmó Griezmann. «Gracias a ti me convertí en campeón del mundo y me sentí como el mejor del mundo. Te debo mucho, y ha sido un honor luchar por ti».
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El telón final y el fichaje por la MLS
La despedida de Griezmann coincidió con su partido 500 con el club, en el que dio la asistencia para el gol de la victoria de Ademola Lookman. Fue un broche digno para una carrera que lo llevó de ser un delgado extremo de la Real Sociedad al jugador más prolífico de la historia del Atlético de Madrid.
Probablemente juegue el último partido de Liga en Villarreal antes de fichar por el Orlando City de la MLS. En total deja 212 goles y una relación recuperada con la afición, que ahora le despide como una leyenda.