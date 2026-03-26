Antoine Griezmann no encaja en el Orlando City SC sobre el terreno de juego, pero el equipo sigue necesitando de él

Antoine Griezmann lo llamó «La Decisión». Si eso les suena familiar a los aficionados al baloncesto estadounidense, es porque así debe ser. Corría el año 2018 y las especulaciones sobre el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid eran intensas. Era uno de los mejores centrocampistas ofensivos del fútbol mundial en aquel momento —recién salido de ganar la Europa League— y, en teoría, podía elegir el club que quisiera.

Griezmann, siempre dado al dramatismo, anunció su próximo destino en un vídeo de 45 minutos que básicamente copiaba el famoso programa de ESPN en el que LeBron James anunció que se marcharía a Miami en 2010.





LeBron se marchó. Pero Griezmann se quedó. El hecho de que tardara 45 minutos en hacerlo, tras meses de especulaciones, no le granjeó nuevos seguidores en Madrid. Pero fue algo intencionado. El título del programa, la música dramática y el ambiente general eran una copia directa del programa que James había presentado ocho años antes.

Todo el fiasco fue emblemático de la forma en que Griezmann idolatra los deportes estadounidenses. A veces, parece que al francés le gusta más el baloncesto que el fútbol. De hecho, es un obsesivo de lo estadounidense que no ha ocultado su deseo de fichar por la MLS. Y a principios de esta semana, se hizo oficial. Griezmann firmó un contrato con el Orlando City que entrará en vigor al final de la temporada. La leyenda francesa conseguirá el traslado a Estados Unidos que, en efecto, había manifestado.

En teoría, no es una combinación muy sensata. El Orlando City está pasando apuros. Aquí no hay mucha estructura que valga. Pero eso realmente no importa. Se trata de una unión no deportiva, sino de celebridades. Griezmann podría haber acabado en cualquier equipo de la MLS, en realidad, y Orlando necesitaba un empujón. Aunque aquí no haya un camino claro hacia la victoria en el fútbol, ambas partes saldrán beneficiadas.