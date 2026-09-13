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Antoine Griezmann brilla mientras Orlando City desmantela a Toronto FC en una convincente victoria por tres goles
Inglaterra sella una victoria contundente
El partido comenzó con un ritmo frenético, con Maxime Crepeau y Luka Gavran obligados a intervenir con acierto en los primeros compases para mantener el marcador igualado. El gol de Griezmann al filo del descanso cambió la dinámica después de que el VAR anulara previamente un gol en propia puerta y revocara una decisión de penalti. Orlando tomó entonces el control total tras el descanso, con Sarajian marcando su primer gol en la MLS antes de que Angulo sentenciara el partido en el tiempo de descuento.
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Griezmann mantiene su racha goleadora
La precisa volea de Griezmann en la primera parte amplió su notable racha goleadora a cinco partidos consecutivos en la Major League Soccer. El delantero francés atraviesa un momento letal que ha revitalizado la línea ofensiva de Orlando tras un inicio irregular de la campaña en el último tercio. Su experiencia y serenidad siguen aportando ese filo decisivo ante rivales correosos, lo que subraya su condición de referencia en la reciente mejoría de Orlando.
La racha de imbatibilidad llega a su fin
Una contundente victoria por tres goles amplía la racha de imbatibilidad de Orlando a cinco partidos, con cuatro triunfos y un empate en ese tramo. Los tres puntos elevan al club de Florida hasta los 34 en 25 partidos, consolidando su posición dentro de los puestos de playoff de la Conferencia Este. En cambio, esta fue la primera derrota liguera de Toronto desde finales de julio, poniendo fin de forma abrupta a su racha de siete encuentros sin perder.
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La semifinal de la copa se acerca
Orlando centra ahora su atención en los títulos mientras se enfrenta a Columbus en las semifinales de la US Open Cup el miércoles. Orlando afronta esa prueba de eliminatoria con un impulso real después de encadenar tres victorias consecutivas en la liga. Toronto, por su parte, debe rearmarse rápido antes de realizar una primera visita de su historia al Energizer Park para enfrentarse al St. Louis City SC el sábado.
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