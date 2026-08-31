Giancarlo Antognoni, leyenda de la Fiorentina, tal y como se lee en Gazzetta.it, explica su ausencia en la fiesta por los 100 años del club viola: "He oído, he visto, me han dicho, pero la decisión de no participar maduró hace cinco años. Yo nunca habría dejado la Fiorentina, era director técnico, trabajaba junto al entonces director general Joe Barone y al director deportivo Daniele Pradè, aunque luego poco a poco me encontré aislado, así que en cierto momento me propusieron otro cargo, en la cantera. También podría haberme interesado, pero no en ese momento. Aquella propuesta fue como ponerme en la puerta. Fue entonces cuando decidí que no iría al Centenario de la Fiorentina".
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Antognoni: «A diferencia de Baggio, Batistuta y Rui Costa, yo nunca traicioné a la Fiorentina»
"Que quede claro, yo habría querido participar por respeto a los aficionados y a estos colores -prosigue el ex número 10, en la Fiorentina como jugador de 1972 a 1987-. Más que nadie debería haber estado allí, porque a diferencia de Batistuta, Baggio y Rui Costa, nunca traicioné a la Fiorentina, nunca habría querido dejarla. Quiero que los florentinos lo sepan, me dolería que pensaran que todo esto ha dependido de mí".
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