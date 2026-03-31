Anthony Martial, el fichaje fallido del Manchester United, ha sido expulsado del club mexicano Monterrey, ya que el delantero francés paga el precio de su berrinche tras ser sustituido

Su inicio en el Monterrey fue lento, ya que solo anotó un gol en 20 partidos disputados en todas las competiciones. Las dificultades de Martial para recuperar su mejor forma han suscitado críticas por parte de la prensa mexicana.

Su puesto en el Monterrey ya está seriamente amenazado, ya que se quedó en el banquillo en el reciente encuentro contra el Chivas de Guadalajara. Según se informa, Martial opina que debería haber jugado en ese partido.

TUDN afirma que el delantero de 30 años reaccionó con enfado al no ser sustituido cuando el Monterrey perdía por tres goles. En lugar de que le tocara salir, el joven Joaquín Moxica fue el que entró en el último cambio a falta de 16 minutos para el final.