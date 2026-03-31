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Anthony Martial, el fichaje fallido del Manchester United, ha sido expulsado del club mexicano Monterrey, ya que el delantero francés paga el precio de su berrinche tras ser sustituido
Martial fue en su día el adolescente más caro del fútbol mundial
Martial se convirtió en el adolescente más caro del fútbol mundial cuando fichó por el Old Trafford procedente del Mónaco por 36 millones de libras (48 millones de dólares) en 2016. Pasó nueve años vinculado a los Red Devils, disputando 317 partidos y marcando 90 goles. Se esperaba más de él en Inglaterra, pero fue perdiendo poco a poco protagonismo en el United.
Esto le llevó a pasar una temporada cedido en el Sevilla durante la campaña 2021-22, antes de marcharse definitivamente al AEK de Atenas en 2024 como agente libre. Solo pasó una temporada en Grecia, y en septiembre de 2025 aprovechó la oportunidad de marcharse a México.
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Martial reaccionó con enfado al quedarse en el banquillo ante el Monterrey
Su inicio en el Monterrey fue lento, ya que solo anotó un gol en 20 partidos disputados en todas las competiciones. Las dificultades de Martial para recuperar su mejor forma han suscitado críticas por parte de la prensa mexicana.
Su puesto en el Monterrey ya está seriamente amenazado, ya que se quedó en el banquillo en el reciente encuentro contra el Chivas de Guadalajara. Según se informa, Martial opina que debería haber jugado en ese partido.
TUDN afirma que el delantero de 30 años reaccionó con enfado al no ser sustituido cuando el Monterrey perdía por tres goles. En lugar de que le tocara salir, el joven Joaquín Moxica fue el que entró en el último cambio a falta de 16 minutos para el final.
Cómo se ha castigado a Martial por su crisis en el banquillo
Al parecer, Martial «perdió los estribos» al verse ignorado por el entrenador Nicolás Sánchez, ya que se quedó en el banquillo sin llegar a jugar. Según se dice, el cuerpo técnico fue testigo de ese arrebato y tomó nota de él.
Ahora ha sido sancionado: según informa TUDN, a Martial se le ha ordenado mantenerse alejado de los entrenamientos con el resto de la plantilla del primer equipo. Este exilio forzoso durará una semana completa, tras la cual se volverá a evaluar la situación.
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Martial firmó un contrato de dos años al fichar por el Monterrey
Martial firmó un contrato de dos años al fichar por el Monterrey, pero aún está por ver si se respetarán dichos términos. El tiempo sigue estando de su parte a la hora de causar el impacto deseado, pero tendrá que pedir disculpas a todos aquellos a quienes haya ofendido con sus excentricidades.
Martial, que cuenta con 30 partidos internacionales absolutos en su haber, corre el riesgo de que su cotización caiga hasta tal punto que le resulte difícil encontrar otro club interesado. Su habilidad nunca ha estado en duda, pero las dudas sobre su actitud llevan tiempo pesando sobre él.