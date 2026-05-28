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Anthony Gordon pasará el reconocimiento médico con el Barcelona. El extremo del Newcastle duplicará su sueldo a 300 000 libras semanales antes de fichar por 69 millones
El Barça se lleva a Gordon
El Barcelona ha cerrado el fichaje de Gordon procedente del Newcastle por unos 69 millones de libras (92 millones de dólares). El club azulgrana actuó rápido el miércoles para adelantarse a otros pretendientes y contratar a uno de los extremos más destacados de la Premier League.
El extremo, de 25 años, era objetivo también del Liverpool y del Bayern de Múnich; este último presentó una oferta de última hora que no prosperó. Sin embargo, Gordon priorizó fichar por el Camp Nou y acordó rápidamente las condiciones personales. Ahora viajará a Cataluña para someterse a las pruebas médicas antes de unirse a la selección inglesa de Thomas Tuchel en la preparación del Mundial en Florida.
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Ganancia inesperada y compatibilidad táctica
El fichaje supone un gran salto económico para el exjugador del Everton, que, según The Guardian, podría ganar unas 300 000 libras por semana. Este aumento salarial refleja la apuesta del Barcelona por el jugador, mientras Flick busca reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Gordon llega tras una campaña estelar en la que marcó 10 goles en la Liga de Campeones, cifra solo superada por Harry Kane y Kylian Mbappé.
Flick ve en Gordon un activo versátil que puede competir al más alto nivel con Lamine Yamal y Raphinha. Aunque en el Newcastle jugó sobre todo en la izquierda, su capacidad para actuar por todo el frente de ataque resultó decisiva para la directiva azulgrana. El técnico alemán aún valora si hacer permanente la cesión de Marcus Rashford por 26 millones de libras (35 millones de dólares), pero Gordon aporta una solución ofensiva nueva y a largo plazo.
Comienza la reconstrucción del Newcastle este verano
Para el Newcastle, vender a uno de sus activos más valiosos es clave para reconstruir la plantilla de Eddie Howe. Tras un decepcionante 12.º lugar en la Premier League, los Magpies necesitan traspasos eficaces. El director ejecutivo, David Hopkinson, insiste en que el club solo venderá «en nuestros términos», pero el acuerdo con el Barcelona ofrece un presupuesto más flexible para renovar el equipo.
Al aprobar la transferencia de Gordon antes de la apertura oficial del mercado el 15 de junio, el club garantiza recursos clave y evita las distracciones que afectaron su anterior campaña.
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Cerrando el capítulo de Tyneside
El traspaso pone fin a tres años de Gordon en St James' Park, quien llegó del Everton en 2023 por 40 millones de libras (54 millones de dólares). En las últimas semanas de la temporada, su relación con el club se enfrió: el extremo se quedó fuera de la convocatoria para los últimos seis partidos, decisión que Howe justificó pensando en el futuro. Así concluye un periodo de incertidumbre para Gordon, quien admitió sentirse «inquieto durante un tiempo» tras fracasar su fichaje por el Liverpool en 2024.