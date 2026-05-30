La llegada de Gordon ha ilusionado a la afición del Barcelona. El extremo de 25 años ya asume las expectativas en el Spotify Camp Nou. El exjugador del Newcastle, fichado por 80 millones de euros (69 millones de libras) y con un contrato de cinco años, visitó el museo del club para conocer su historia.

Ante los cinco trofeos de la Liga de Campeones del primer equipo masculino, el delantero afirmó en un vídeo del club: «Necesitamos el sexto». Y añadió que espera ayudar a conquistarlo durante su etapa como blaugrana.