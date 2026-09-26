Anthony Gordon asegura que Inglaterra regaló la victoria mientras Harry Kane y Thomas Tuchel reaccionan a los errores costosos en la dolorosa derrota ante España

Gordon se hizo eco de las palabras de su entrenador e insistió en que, al final, fueron los errores individuales los que decidieron el partido. «Creo que fue una oportunidad un poco desaprovechada. Fue un gran partido para ver y para jugar; algunas de las acciones de ataque fueron del más alto nivel. Pero cuando los errores te cuestan caro, sientes que lo has regalado tú más que que ellos lo hayan ganado. Nosotros fuimos tan buenos como ellos y ellos fueron tan buenos como nosotros», declaró Gordon.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, añadió: «Buen partido, uno en el que pensaba que teníamos el control. El penalti es un momento enorme. Si entra, estamos en una posición mucho mejor que cuando no entra, pero obviamente H [Harry Kane] resbala y no puedes hacer nada ante un momento así. Creo que todos sus goles llegaron realmente por nosotros y a ese nivel no te lo puedes permitir. Fue un poco una montaña rusa durante el partido. Debió de ser un gran encuentro para ver para los aficionados, fue un gran partido para jugar. Son los mejores del mundo por algo. Cuando se puso 3-2 se ve su capacidad para controlar de verdad la posesión. Creo que contra alguien así de verdad tienes que ir a degüello, y eso hicimos. El penalti fue un cambio de dinámica enorme. Acabamos de perder contra los mejores del mundo. La diferencia no es grande en mi opinión y creo que esta noche lo demostró. Simplemente tenemos que no cometer errores al máximo nivel».

Sobre su sustitución, explicó: «Siempre me decepciona salir, solo porque quiero marcar más goles y formar parte de cada momento del partido. Quiero dar más asistencias y entusiasmar a la gente que me está viendo. Esta noche sentí que quizá era la decisión correcta porque me sentía un poco cansado. Había hecho muchas carreras largas a alta velocidad, así que esta noche no tengo ninguna queja de que el entrenador me sustituyera».