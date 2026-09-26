AFP
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Anthony Gordon asegura que Inglaterra regaló la victoria mientras Harry Kane y Thomas Tuchel reaccionan a los errores costosos en la dolorosa derrota ante España
Tuchel reflexiona sobre el terrible comienzo
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Tuchel reflexionó sobre un partido caótico. El técnico elogió la reacción de sus jugadores, pero lamentó su incapacidad para aprovechar los momentos clave. «Terrible inicio, el peor inicio posible. La reacción fue muy buena. Creo que fuimos el mejor equipo en líneas generales, aunque concedimos algunas ocasiones muy claras. Fueron nuestros mejores 15 minutos después del pitido del [descanso], pero no pudimos transformar el penalti. Si lo hubiéramos hecho, creo que España habría sentido que su racha de imbatibilidad llegaba a su fin», explicó Tuchel.
Añadió: «Otro gran error para el 2-2, y el tercer gol fue el único que realmente marcaron. Es lo que hay, tenemos que seguir adelante y aprender de ello. No, fue un contraataque. Nuestra valentía fue sobresaliente. Pero no pudimos convertir suficiente de eso en ocasiones y goles. A este nivel, los detalles importan».
- Getty Images Sport
Gordon lamenta errores costosos
Gordon se hizo eco de las palabras de su entrenador e insistió en que, al final, fueron los errores individuales los que decidieron el partido. «Creo que fue una oportunidad un poco desaprovechada. Fue un gran partido para ver y para jugar; algunas de las acciones de ataque fueron del más alto nivel. Pero cuando los errores te cuestan caro, sientes que lo has regalado tú más que que ellos lo hayan ganado. Nosotros fuimos tan buenos como ellos y ellos fueron tan buenos como nosotros», declaró Gordon.
En declaraciones a BBC Radio 5 Live, añadió: «Buen partido, uno en el que pensaba que teníamos el control. El penalti es un momento enorme. Si entra, estamos en una posición mucho mejor que cuando no entra, pero obviamente H [Harry Kane] resbala y no puedes hacer nada ante un momento así. Creo que todos sus goles llegaron realmente por nosotros y a ese nivel no te lo puedes permitir. Fue un poco una montaña rusa durante el partido. Debió de ser un gran encuentro para ver para los aficionados, fue un gran partido para jugar. Son los mejores del mundo por algo. Cuando se puso 3-2 se ve su capacidad para controlar de verdad la posesión. Creo que contra alguien así de verdad tienes que ir a degüello, y eso hicimos. El penalti fue un cambio de dinámica enorme. Acabamos de perder contra los mejores del mundo. La diferencia no es grande en mi opinión y creo que esta noche lo demostró. Simplemente tenemos que no cometer errores al máximo nivel».
Sobre su sustitución, explicó: «Siempre me decepciona salir, solo porque quiero marcar más goles y formar parte de cada momento del partido. Quiero dar más asistencias y entusiasmar a la gente que me está viendo. Esta noche sentí que quizá era la decisión correcta porque me sentía un poco cansado. Había hecho muchas carreras largas a alta velocidad, así que esta noche no tengo ninguna queja de que el entrenador me sustituyera».
Kane elogia el nivel de la plantilla
Kane también compartió con ITV Sport sus impresiones sobre la actuación y se mostró optimista pese a fallar su penalti decisivo. «Ya dije antes que alcanzamos un buen nivel en el Mundial, pero no terminamos de completar unos 90 minutos enteros. Probablemente hoy ha sido parecido otra vez. Aun así, tuvimos un par de buenos momentos y ese tramo fue de lo mejor que hemos jugado en muchísimo tiempo, y ese es el nivel que sabemos que podemos alcanzar. Estamos jugando contra los campeones del mundo, los campeones de Europa, y les plantamos cara. En otro día, seguro que habríamos ganado ese partido. Tenemos que quedarnos con lo positivo. Tenemos que levantarnos y volver a intentarlo dentro de unos días», señaló Kane. Preguntado por si las noticias sobre los cargos contra el Manchester City habían sido una distracción, el capitán respondió: «Hubo alguna conversación, pero al final, cuando estamos con Inglaterra, eso ha sido un gran punto a favor para nosotros: dejamos un poco de lado el fútbol de clubes y esta semana no fue diferente».
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra tiene que rehacerse rápido tras este frustrante revés en la Nations League en Wembley. La selección debe analizar sus vulnerabilidades defensivas y aprender de los errores individuales que, en última instancia, permitieron a España asegurarse la victoria. Tuchel y sus jugadores centrarán ahora toda su atención en su próximo partido contra la República Checa, con el objetivo de reaccionar de inmediato.
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