AFP
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Anthony Gordon afirma que el Sunderland «no es un equipo muy bueno» en comparación con el Newcastle tras la «frustrante» derrota en el derbi Tyne-Wear disputado en St James' Park
La mala racha del Derby continúa
A pesar de una primera parte en la que dominaron y en la que Gordon marcó, los Magpies se vinieron abajo tras el descanso, lo que permitió a Chemsdine Talbi y Brian Brobbey darle la vuelta al partido. La derrota es especialmente dolorosa, ya que permite al equipo de Regis le Bris superar al Newcastle y situarse en el 11.º puesto de la tabla de la Premier League. Para colmo de males para el entrenador del Newcastle, Howe, el defensa Sven Botman se vio obligado a someterse a una intervención quirúrgica por una fractura facial sufrida durante el partido, aunque se espera que regrese antes de que concluya la temporada.
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La cruda valoración de Gordon
En declaraciones a los medios del club, Gordon no se anduvo con rodeos a la hora de valorar al rival y afirmó: «Lo frustrante es que, en mi opinión, no son un equipo muy bueno en comparación con nosotros. No deberíamos haberles perdido. Jugar fuera de casa es obviamente más difícil porque ellos cuentan con la afición, el ambiente y un poco más de presión, pero en casa no deberíamos haber perdido ese partido. No con la primera parte que hicimos, pero, una vez más, no hemos estado a la altura al inicio de las segundas partes y es un problema recurrente.
«La verdad es que no fue suficiente, no hay excusas. Estuvimos bien durante 45 minutos, algo que ha ocurrido con demasiada frecuencia esta temporada; de hecho, lo sabíamos antes del partido y habíamos estado intentando trabajar en ello. El inicio de la segunda parte no fue lo suficientemente bueno y ellos fueron el mejor equipo en la segunda parte».
Se pone de manifiesto la brecha estadística
Aunque los comentarios de Gordon sugieren una gran diferencia de nivel, las estadísticas de rendimiento proporcionadas por Opta revelan una realidad más compleja en la rivalidad entre el Tyne y el Wear. A pesar de que el Newcastle cuenta con una cifra de goles esperados (xG) muy superior, 46,7 frente a los 30,3 del Sunderland, los Magpies siguen teniendo problemas con la eficacia en el remate y la disciplina defensiva. Los datos revelan que el equipo de Howe ha perdido la asombrosa cifra de 22 puntos desde posiciones de ventaja esta temporada, mientras que el Sunderland ha demostrado su resistencia al sumar 19 puntos desde posiciones de desventaja.
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La encrucijada táctica de Howe
El Newcastle debe ahora reorganizarse durante el parón internacional para reforzar una defensa que echa en falta el liderazgo de Botman, antes de afrontar una exigente racha de partidos de la Premier League. Howe se enfrenta a una presión cada vez mayor para resolver el problema de la segunda parte señalado por Gordon, ya que los Magpies reanudan su campaña liguera en el Crystal Palace el 12 de abril, seguido de un choque en casa contra el Bournemouth el 18 de abril. Su determinación se pondrá aún más a prueba con un complicado desplazamiento para enfrentarse al líder, el Arsenal, el 25 de abril, una racha que probablemente determinará si el Newcastle puede salvar sus menguantes esperanzas de clasificarse para las competiciones europeas.