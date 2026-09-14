Gordon está disfrutando de sus primeros meses en España y maravillándose con la flexibilidad táctica que Hansi Flick ha inculcado. En declaraciones a los medios del club, Gordon advirtió a los rivales sobre las infinitas soluciones ofensivas que posee el Barcelona.

"Estoy muy feliz, sabemos de lo que somos capaces. Creo que será muy difícil evitar que marquemos", declaró Gordon. "Creo que la principal cualidad de este equipo es que encontramos una solución en cada situación de juego. Así que, haga lo que haga el otro equipo, creo que podemos encontrar una solución".