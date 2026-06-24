Anthony Elanga revela lo que aprendió de Cristiano Ronaldo en el Manchester United; el extremo sueco se siente orgulloso de compartir el escenario del Mundial con los grandes de todos los tiempos

Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán el martes. En declaraciones al Sweden Herald, Elanga elogió a su excompañero del Manchester United.

El delantero destacó la dedicación de Ronaldo y reconoció lo mucho que aprendió a su lado. Sobre la posibilidad de compartir Mundial con él, afirmó: «Puedo aprender mucho de ellos, especialmente de Ronaldo, con quien jugué en el Manchester United. Aprendí mucho de él, dentro y fuera del campo. Es un gran honor haber jugado con él. Solo deseo que siga así. Aprendo de cómo se comporta tras los entrenamientos y de su recuperación, entre otras cosas».