«Antes veía al Barcelona por Messi, ahora por Lamine»: Alex Baena lanza una gran afirmación sobre Yamal y nombra su top 3 del Balón de Oro

En una valoración elogiosa del rápido ascenso del joven de 17 años, Baena admitió que sus hábitos a la hora de ver fútbol han cambiado de forma significativa por las actuaciones del extremo. El internacional español reveló que le resulta difícil incluso ver los partidos del Barcelona si la joven estrella no está sobre el césped, tal es el magnetismo de su talento.

«Lamine es el MEJOR jugador del mundo para mí», afirmó Baena con rotundidad al hablar del impacto del canterano de La Masia. «Lo he visto entrenar mucho este verano. Hace cosas que no ves hacer a ningún otro futbolista profesional. Es uno de los pocos jugadores cuyos partidos veo solo por verle a él... Eso solo me había pasado con Messi. Veo al Barça por Lamine. Si no juega, me cuesta muchísimo verlo».