Cuando Victor Osimhen rompió definitivamente con el SSC Nápoles y fichó por el Galatasaray, la noticia causó inicialmente sorpresa en Europa. Uno de los delanteros más codiciados del continente no se decantó por la Premier League ni por un club español de primera línea, sino por el Galatasaray. Para muchos observadores, este paso parecía un sorprendente desvío en la carrera de un delantero de talla mundial. Pero ahora se está viendo que quizá fuera precisamente la decisión que Osimhen necesitaba.
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Antes «tratado como a un perro», ahora en un pedestal: Victor Osimhen podría dar un paso sorprendente en el Galatasaray
Victor Osimhen ha vivido extremos a lo largo de su carrera. Desde su infancia en condiciones de pobreza en Lagos, pasando por su meteórico ascenso hasta convertirse en un delantero de talla mundial, hasta su amarga ruptura con el Nápoles: el nigeriano conoce los altibajos del fútbol profesional como pocos jugadores de su generación.
Hoy, en el Galatasaray de Estambul, es el protagonista de una historia completamente diferente. Una historia de reconocimiento, lealtad y un vínculo entre el jugador y la afición que se ha vuelto poco común en el fútbol moderno.
Y precisamente por eso surge una pregunta inusual: ¿por qué debería Victor Osimhen cambiar de equipo otra vez? Quizás el paso más sorprendente de su carrera sería, al mismo tiempo, el más lógico: quedarse en el Galatasaray a largo plazo, o incluso para siempre.
En lo deportivo, la etapa de Osimhen en el Nápoles fue, en un principio, una historia de éxito. En la temporada 2022/23, con 26 goles, llevó al SSC a su primer campeonato en 33 años y se proclamó máximo goleador de la Serie A. Era la superestrella del equipo, la figura en la que se identificaba todo un club.
Sin embargo, solo unos meses después, la relación entre el jugador y el club se rompió. El detonante fue un vídeo de TikTok, ahora ya famoso, que el Nápoles publicó sobre Osimhen y en el que el club, o más bien su departamento de redes sociales, se burlaba de un penalti fallado por el delantero. Para el nigeriano, ese momento supuso un punto de inflexión.
«Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió», explicó más tarde el jugador de 27 años a la Gazzetta dello Sport.
«Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo me lo hizo a mí, y además con insinuaciones concretas. Fui víctima de insultos racistas y tomé mi decisión. Quería marcharme».
La ruptura con el Nápoles: cuando todo se vino abajo para Osimhen
Se mostró aún más claro cuando habló del trato que le había dispensado el club. Los responsables habían intentado pasarle de mano en mano, en lugar de valorarlo. «Intentaron enviarme a cualquier sitio para jugar, pero me trataban como a un perro. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. He trabajado muy duro para labrarme una carrera y no podía aceptar ese trato. No soy una marioneta».
El hecho de que un jugador que acababa de hacer posible un campeonato histórico se sintiera tratado así dice mucho sobre la dinámica del fútbol profesional moderno. Su marcha de Nápoles era, por lo tanto, solo cuestión de tiempo.
Cuando Osimhen fichó por el Estambul, el traspaso fue recibido en un primer momento con escepticismo en Europa. Para muchos observadores, el paso parecía un desvío inusual en la carrera de un delantero de talla mundial. Pero ahora se está demostrando que para Osimhen no podría haber un lugar más adecuado.
También a nivel deportivo rinde de forma constante. En su etapa en el Galatasaray, el nigeriano acumula hasta ahora un impresionante balance de 55 goles y 15 asistencias en 68 partidos oficiales, una media que le convierte en uno de los delanteros más productivos de Europa.
Siempre que está en forma, marca. Aunque las lesiones le han frenado una y otra vez a lo largo de su carrera, en cuanto Osimhen pisa el terreno de juego, se convierte en uno de los delanteros más peligrosos del continente.
Para el Galatasaray, hace tiempo que es mucho más que un simple goleador. Es el pilar de todo el proyecto.
Los aficionados del Gala conmueven a Osimhen hasta las lágrimas con una coreografía
Una escena previa al partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool (1-0) puso de manifiesto lo profundo que es ya el vínculo entre Osimhen y la afición.
Mientras sonaba el himno de la máxima competición europea en el RAMS Park, los aficionados del Galatasaray desplegaron una enorme coreografía. En la pancarta se veía a Osimhen, a sus hijos y un retrato de su difunta madre. Debajo se leía la frase: «Somos una familia y la familia lo es todo».
Para el delantero, ese momento fue abrumador. Al ver las imágenes, no pudo contener las lágrimas. El trasfondo hace que la escena sea aún más emotiva. Osimhen perdió a su madre muy pronto. «Mi madre murió cuando yo tenía dos o tres años. Demasiado pequeño para recordar nada, salvo que ella me abrazaba», escribió en un ensayo personal en The Players' Tribune.
Que todo un estadio se haga eco de esta historia personal es algo que, en el fútbol profesional actual, no es nada habitual. Pero el delantero no se quedó solo en las emociones. Ya en el minuto siete del partido contra el Liverpool, devolvió la confianza de los aficionados con su juego. Con un pase de cabeza, asistió en el gol decisivo del 1-0.
Fue un símbolo perfecto de su papel en el Galatasaray: líder emocional y jugador decisivo en el terreno de juego al mismo tiempo. Tras el partido se produjo otro momento que puso de manifiesto la especial relación entre el jugador y el club. Osimhen salió al campo con su hija y bailó junto a los aficionados en el estadio.
Escenas como esta muestran lo fuerte que se ha vuelto el vínculo entre el nigeriano y la afición.
La cláusula de Nápoles frena el regreso de Osimhen a Italia
En la mejor etapa de su carrera futbolística, los delanteros de talla mundial suelen acabar en alguna de las principales ligas europeas. Sin embargo, si se analiza la situación actual en el fútbol de élite, un nuevo cambio de equipo por parte de Osimhen parece, de repente, menos lógico. Las posiciones de delantero más importantes en los clubes más grandes ya están ocupadas desde hace tiempo.
Harry Kane es titular indiscutible en el Bayern de Múnich. Erling Haaland es el pilar del Manchester City. El París Saint-Germain construye su ataque en torno a Ousmane Dembélé. El Arsenal apuesta por Kai Havertz o Viktor Gyökeres.
Incluso un regreso a Italia sería complicado. Según la Gazzetta dello Sport, el Nápoles incluyó una cláusula especial en la venta al Galatasaray: si el club turco vendiera a Osimhen a corto plazo a un rival de la Serie A, se le impondrían multas de hasta 70 millones de euros.
Un fichaje por la Juventus, el Inter o el Milan sería, por tanto, extremadamente difícil. También en lo económico, Osimhen está muy bien asegurado en Estambul. Según los medios de comunicación, gana unos 15 millones de euros netos al año, y con los pagos de bonificaciones sus ingresos pueden incluso ascender hasta los 21 millones de euros. Además, el delantero ha encontrado en el Galatasaray algo que se ha vuelto poco común en el fútbol moderno: un verdadero reconocimiento y un verdadero hogar.
Los aficionados lo adoran. Es el eje del equipo. Juega regularmente en la Liga de Campeones. Y es la mayor estrella de la liga. Muchos jugadores de talla mundial cambian de club cada pocos años, siempre en busca del siguiente paso en su carrera.
Pero pocos tienen la oportunidad de convertirse en una auténtica leyenda del club. Victor Osimhen tendría precisamente esa oportunidad en Estambul. Quizás, por eso, el paso más valiente en su carrera no sea fichar por el próximo gran club.
Sino en darse cuenta de que ya se ha llegado exactamente al lugar al que se pertenece.
Las estadísticas de Victor Osimhen en el Galatasaray de Estambul:
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 69 56 15 16