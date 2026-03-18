Antes «tratado como a un perro», ahora en un pedestal: Victor Osimhen podría dar un paso sorprendente en el Galatasaray

Victor Osimhen ha vivido extremos a lo largo de su carrera. Desde su infancia en condiciones de pobreza en Lagos, pasando por su meteórico ascenso hasta convertirse en un delantero de talla mundial, hasta su amarga ruptura con el Nápoles: el nigeriano conoce los altibajos del fútbol profesional como pocos jugadores de su generación.

Hoy, en el Galatasaray de Estambul, es el protagonista de una historia completamente diferente. Una historia de reconocimiento, lealtad y un vínculo entre el jugador y la afición que se ha vuelto poco común en el fútbol moderno.

Y precisamente por eso surge una pregunta inusual: ¿por qué debería Victor Osimhen cambiar de equipo otra vez? Quizás el paso más sorprendente de su carrera sería, al mismo tiempo, el más lógico: quedarse en el Galatasaray a largo plazo, o incluso para siempre.

En lo deportivo, la etapa de Osimhen en el Nápoles fue, en un principio, una historia de éxito. En la temporada 2022/23, con 26 goles, llevó al SSC a su primer campeonato en 33 años y se proclamó máximo goleador de la Serie A. Era la superestrella del equipo, la figura en la que se identificaba todo un club.

Sin embargo, solo unos meses después, la relación entre el jugador y el club se rompió. El detonante fue un vídeo de TikTok, ahora ya famoso, que el Nápoles publicó sobre Osimhen y en el que el club, o más bien su departamento de redes sociales, se burlaba de un penalti fallado por el delantero. Para el nigeriano, ese momento supuso un punto de inflexión.

«Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió», explicó más tarde el jugador de 27 años a la Gazzetta dello Sport.

«Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo me lo hizo a mí, y además con insinuaciones concretas. Fui víctima de insultos racistas y tomé mi decisión. Quería marcharme».