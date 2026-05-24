Tras la salida de Thomas Tuchel en verano de 2024, el Bayern Múnich recibió varios rechazos, entre ellos los de Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick y Oliver Glasner. Entonces, el inexperto Vincent Kompany se convirtió en la opción para el banquillo. En una entrevista con Der Spiegel, Uli Hoeneß relató el proceso y destacó que Karl-Heinz Rummenigge dio el impulso decisivo.
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«Antes habría fichado a Tuchel»: el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, contradice a Max Eberl sobre Vincent Kompany
Hoeneß explicó: «Entonces a Karl-Heinz se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a Pep Guardiola». Sin embargo, Max Eberl relató la búsqueda de entrenador de otro modo en elprograma Aktuelles Sportstudio de la ZDF a finales de abril. Según él, fue él mismo quien propuso contactar con el exentrenador del Bayern, Pep Guardiola, para conocer su opinión sobre su antiguo pupilo, Vincent Kompany: «Cuando surgió la duda, le dije a Kalle: “Tenéis tanta confianza con Pep, llamadle y preguntadle qué opina de él”. Eso abrió la puerta, y así fichamos a Vincent Kompany», explicó Eberl entonces.
Según Hoeneß, pese a la temporada sin títulos bajo Tuchel, Eberl quería renovarle: «Al principio, Max Eberl quería darle un año más a Thomas Tuchel. Karl-Heinz, Herbert Hainer y yo lo evitamos. Ahora es fácil decir: “Ha encontrado al entrenador”. Antes quería fichar a Tuchel. Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos donde estamos hoy”.
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Max Eberl sobre las declaraciones de Uli Hoeneß: «Me ha parecido muy sorprendente»
Las declaraciones de Hoeneß, publicadas el día de la final de la Copa DFB entre el Bayern y el VfB Stuttgart (3-0), generan revuelo. El veterano directivo del FCB habló de «dudas» sobre la continuidad de la colaboración con el director deportivo. El contrato de Eberl vence en 2027, y Hoeneß valoró las posibilidades de una renovación en un «60 a 40, en mi opinión sincera. Quien me conoce, lo sabe. Esa es la situación, y en dos o tres meses veremos cómo evoluciona».
Eberl se mostró sorprendido por el momento de las declaraciones. «A mí también me ha parecido muy sorprendente», declaró el sábado por la noche en Sky, tras la victoria en Berlín. «Quiero hacer mi trabajo y convencer con él. Lo que hemos jugado esta temporada como equipo es digno de ver. Se puede dudar, es totalmente legítimo. Entonces se habla de ello», explicó Eberl.
Max Eberl sobre el debate en torno a su cargo: «Ahora mismo me da igual»
Al preguntarle por qué Hoeneß dudaba de él, el técnico de 52 años respondió: «No puedo decirlo, habría que preguntárselo a Uli. No sé si lo dijo en ese sentido. Él lo dijo y las cifras están ahí. Ahora mismo no me importa. Hemos hecho una temporada muy buena, con el doblete. Eso es lo que cuenta».
Eberl llegó al club más laureado de Alemania en marzo de 2024 y su posible renovación se abordará, como pronto, en la reunión del consejo de supervisión de agosto.
FC Bayern de Múnich: próximas citas del FCB
Fecha Partido Competición 25 de julio SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern Partido amistoso 4 de agosto Jeju SK FC - FC Bayern Partido amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Partido amistoso 15 de agosto FC Bayern - RB Leipzig Partido amistoso