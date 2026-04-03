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Antes del partido contra el City... ¡Slott da una buena noticia y una sorpresa!

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa
M. Salah
A. Slot
A. Becker
A. Isak
Egipto

Arne Slot, entrenador del Liverpool, ha ofrecido información actualizada sobre el estado físico de su jugador Mohamed Salah, en un momento en el que los Reds sufren varias bajas, antes del enfrentamiento contra el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.

Mohamed Salah está listo y disponible para jugar con el Liverpool por primera vez desde que anunciara de forma inesperada que abandonará el club este verano. 

Slott tampoco descartó la posibilidad de que Alexander Isak figure en la convocatoria, ya que continúa su recuperación gradual tras recuperarse de una fractura en la pierna.

Salah regresó en el momento oportuno, tras recuperarse de la lesión que le mantuvo fuera de la derrota del Liverpool ante el Brighton antes del parón internacional.

Posteriormente, fue excluido de la concentración de la selección egipcia para recuperarse, y Slott confirmó que, tras reincorporarse a los entrenamientos completos esta semana, está listo para enfrentarse al Manchester City mañana domingo.

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    La postura de Isaac respecto a la participación

    El sitio web «Mirror» publicó los detalles de la rueda de prensa de Slot, en la que se reveló la postura de su jugador Isaac respecto al partido de mañana.

    Isaac no ha jugado nada en lo que va de 2026, pero ya ha vuelto a los entrenamientos con el equipo.

    Aunque su titularidad aún está lejos, Slot afirmó: «Es pronto para que sea titular. La sesión de ayer fue su primer entrenamiento tras 101 días».

    Y subrayó: «Isaac necesita algo de tiempo, y trabajaremos con él con cautela. Es fantástico que haya vuelto a los entrenamientos, pero lo mejor es verlo en el campo».

    Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que entrara en la convocatoria, señaló que Isaac podría jugar unos minutos, pero que es difícil que lo haga durante mucho tiempo.

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    La postura de Alison Becker respecto al regreso

    Jeremy Frimpong y Federico Chiesa se someterán a una evaluación en el entrenamiento de hoy para determinar su estado de forma de cara al partido del sábado.

    El portero Alisson Becker estará de baja varias semanas, aunque volverá al final de la temporada, mientras que Connor Bradley y Giovanni Leoni siguen de baja por lesiones de larga duración, y Wataru Endo continúa recuperándose de una operación en el tobillo.

    Sobre Becker, Slot explicó: «Tampoco participará en los dos partidos contra el París Saint-Germain de la Liga de Campeones».

    Y añadió: «Alisson Becker estará de baja durante más tiempo, pero esperamos que esté listo cuando se acerque el final de la temporada».

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