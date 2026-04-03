Antes del partido contra el City... ¡Slott da una buena noticia y una sorpresa!

Arne Slot, entrenador del Liverpool, ha ofrecido información actualizada sobre el estado físico de su jugador Mohamed Salah, en un momento en el que los Reds sufren varias bajas, antes del enfrentamiento contra el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.

Mohamed Salah está listo y disponible para jugar con el Liverpool por primera vez desde que anunciara de forma inesperada que abandonará el club este verano.

Slott tampoco descartó la posibilidad de que Alexander Isak figure en la convocatoria, ya que continúa su recuperación gradual tras recuperarse de una fractura en la pierna.

Salah regresó en el momento oportuno, tras recuperarse de la lesión que le mantuvo fuera de la derrota del Liverpool ante el Brighton antes del parón internacional.

Posteriormente, fue excluido de la concentración de la selección egipcia para recuperarse, y Slott confirmó que, tras reincorporarse a los entrenamientos completos esta semana, está listo para enfrentarse al Manchester City mañana domingo.

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