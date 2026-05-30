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Antes de viajar al Mundial, parece que ya se decidió el futuro de Deniz Undav en el VfB Stuttgart
El nuevo contrato incluye una opción de prórroga hasta 2030, ligada a su tiempo de juego. Undav pasará a ganar seis millones de euros anuales, frente a los 4,5 millones actuales, y recibirá una prima de tres millones por la extensión, cifra récord para el Stuttgart.
Al cerrar el acuerdo antes del Mundial, Undav consigue su objetivo. Según Bild, había dado un ultimátum al VfB y quería firmar antes del martes; de lo contrario, las negociaciones se “congelarían”. De lo contrario, la ampliación más allá de 2027 quedaría descartada este verano y el VfB podría perder al jugador gratis.
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Deniz Undav juega como delantero en el VfB Stuttgart desde 2024.
Undav ya había dejado claro a los responsables del equipo finalista de la Copa que quería seguir en el VfB a largo plazo. Se siente cómodo con su familia en el club y en la ciudad. Sin embargo, sus convincentes actuaciones han atraído la atención de clubes internacionales con mayor poder adquisitivo.
Tras una temporada excepcional con 25 goles y 14 asistencias en 45 partidos, el Brighton lo fichó en 2024 por unos 27 millones de euros.
Sin embargo, en la selección, donde Julian Nagelsmann lo ve por ahora como revulsivo, su papel será distinto. Kai Havertz parte como titular, pero Undav tendrá su chance el domingo: Nagelsmann confirmó que saldrá de inicio en el amistoso contra Finlandia, mientras Havertz disputa la final de la Champions con el Arsenal.
Estadísticas de Deniz Undav en el VfB Stuttgart
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas 116 57 30 18