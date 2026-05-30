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Falko Blöding

Traducido por

Antes de viajar al Mundial, parece que ya se decidió el futuro de Deniz Undav en el VfB Stuttgart

Bundesliga
D. Undav
VfB Stuttgart

Según varios medios, el internacional alemán Deniz Undav está a punto de renovar su contrato con el VfB Stuttgart.

Sky y Bild informan que el delantero y el club suabo habrían acordado prorrogar su colaboración más allá del actual contrato de Undav. Se espera que firme un nuevo contrato, válido hasta 2029, antes de que la selección alemana viaje al Mundial.

  • El nuevo contrato incluye una opción de prórroga hasta 2030, ligada a su tiempo de juego. Undav pasará a ganar seis millones de euros anuales, frente a los 4,5 millones actuales, y recibirá una prima de tres millones por la extensión, cifra récord para el Stuttgart.

    Al cerrar el acuerdo antes del Mundial, Undav consigue su objetivo. Según Bild, había dado un ultimátum al VfB y quería firmar antes del martes; de lo contrario, las negociaciones se “congelarían”. De lo contrario, la ampliación más allá de 2027 quedaría descartada este verano y el VfB podría perder al jugador gratis.

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  • VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Deniz Undav juega como delantero en el VfB Stuttgart desde 2024.

    Undav ya había dejado claro a los responsables del equipo finalista de la Copa que quería seguir en el VfB a largo plazo. Se siente cómodo con su familia en el club y en la ciudad. Sin embargo, sus convincentes actuaciones han atraído la atención de clubes internacionales con mayor poder adquisitivo.

    Tras una temporada excepcional con 25 goles y 14 asistencias en 45 partidos, el Brighton lo fichó en 2024 por unos 27 millones de euros.

    Sin embargo, en la selección, donde Julian Nagelsmann lo ve por ahora como revulsivo, su papel será distinto. Kai Havertz parte como titular, pero Undav tendrá su chance el domingo: Nagelsmann confirmó que saldrá de inicio en el amistoso contra Finlandia, mientras Havertz disputa la final de la Champions con el Arsenal.

  • Estadísticas de Deniz Undav en el VfB Stuttgart

    Partidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillas
    116573018