Antes de la sanción oficial: sorpresa mayúscula en torno al mercado de fichajes del Manchester City

El fallo condenatorio dictado contra el Manchester City sigue destapando nuevos escándalos.
Según la cadena ESPN, la directiva del club sabía desde el verano pasado que la comisión independiente había declarado culpable al campeón de la Premier League de más de cien cargos relacionados con la vulneración de las normas financieras de la Premier League.
Aun así, el Manchester City lanzó una ofensiva sin precedentes en el mercado de fichajes. El club invirtió más de 520 millones de euros en nueve nuevos jugadores. Y desembolsó cifras récord únicamente por Elliot Anderson (135 millones de euros del Nottingham Forest) y Enzo Fernández (145 millones de euros del Chelsea).