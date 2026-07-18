«¡Necesito ayuda, Donald Trump!», tuiteó el exdefensa Joan Capdevila, campeón del mundo con España en 2010. «Me acaban de comunicar que no puedo viajar con mis hijos a la final del Mundial porque me han denegado la solicitud de ESTA».

Se desconoce por qué se rechazó su ESTA, que permite a muchos europeos viajar sin visado hasta 90 días por turismo o negocios.

No es la primera vez en este Mundial que se impide la entrada a EE. UU. o Canadá a directivos o incluso a jugadores; el caso más famoso fue el del árbitro Omar Artan, que finalmente no pudo participar pese a haber sido designado por la FIFA.



