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Antes de Estados Unidos e Irán... Guerras históricas que tuvieron lugar en los estadios del Mundial

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La participación de la selección iraní en el Mundial está en el aire

Mientras el mundo espera con expectación el Mundial de 2026, la crisis en torno a la participación de la selección iraní en Estados Unidos se perfila como el último capítulo del complejo entrelazamiento entre el deporte y la hostilidad política.

Pero este panorama no es nuevo; la historia de los Mundiales está repleta de casos en los que los países anfitriones se vieron obligados a hacer concesiones soberanas, o en los que los países visitantes impusieron una asfixiante vigilancia de inteligencia sobre sus jugadores, para garantizar que no se rebelaran en territorio enemigo.  

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  • Mundial de 1966

    La memoria se remonta a 1966, cuando el Reino Unido se vio obligado a acoger a la selección de Corea del Norte, que se había clasificado para el Mundial de ese año, a pesar de que Londres no reconocía oficialmente a ese país comunista tras la Guerra de Corea.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores británico pensó en denegar los visados, pero dio marcha atrás ante la amenaza de la FIFA de trasladar todo el torneo fuera de Inglaterra, por lo que finalmente se llegó a una solución diplomática que consistía en utilizar el nombre «Corea del Norte» en lugar del nombre oficial (República Popular Democrática de Corea), y prohibir la interpretación del himno nacional o el izamiento de la bandera en todos los partidos, excepto en la inauguración y la final.

    Sin embargo, de forma inesperada, el público local de la ciudad de «Middlesbrough» rompió esas barreras oficiales, ya que los aficionados ingleses adoptaron a la selección norcoreana como su equipo favorito, y más de 18 000 espectadores se congregaron para animarlos en su histórico partido contra Italia, que la selección asiática ganó (1-0), dando una gran sorpresa.

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  • La guerra entre hermanos

    En el contexto de la Guerra Fría, el Mundial de 1974 fue testigo del único enfrentamiento entre Alemania Oriental y Occidental en territorio de esta última, en lo que se conoció como el «duelo de hermanos».

    Para garantizar que sus ciudadanos no se rebelaran, Alemania Oriental prohibió viajar a sus aficionados comunes y solo permitió viajar a unos 2.000 «invitados selectos» leales al régimen, bajo la estricta vigilancia del servicio de seguridad del Estado «Stasi», para que corearan un cántico unificado y predeterminado durante todo el partido.

    La vigilancia se extendió también al propio campo, donde se prohibió a los jugadores de Alemania Oriental intercambiar camisetas tras el pitido final, para evitar cualquier gesto que simbolizara un acercamiento, mientras el estadio estaba rodeado de policías armados y helicópteros sobrevolando el césped, en previsión de cualquier emergencia de seguridad, durante el partido que terminó con una sorprendente victoria del equipo del Este (1-0).

  • Napoli - Football CityGetty Images Sport

    Inglaterra y Argentina

    En cuanto a los partidos entre Argentina e Inglaterra en las ediciones de 1986 y 1998, fueron una prolongación de la guerra de las Malvinas en el ámbito deportivo; las calles de Ciudad de México fueron escenario de violentos enfrentamientos que provocaron el traslado de aficionados ingleses a los hospitales y el robo de sus banderas por parte de las bandas argentinas «Para Bravas», en 1986.

    En la edición de 1998 en Francia, las autoridades movilizaron a 1.600 policías para hacer frente a los «hooligans», mientras que los servicios de inteligencia trabajaban en secreto para frustrar un plan terrorista que tenía como objetivo precisamente ese partido, algo que se ocultó a los jugadores y entrenadores en aquel momento para garantizar que el torneo no se viera interrumpido.

  • Participaciones de Cuba

    Además, la participación de Cuba en los torneos celebrados en Estados Unidos o Canadá es una pesadilla que persigue a las autoridades cubanas, debido al fenómeno de la «fuga masiva»; en 2002, los jugadores Reí Martínez y Alberto Delgado huyeron del hotel del equipo en Los Ángeles, tras fingir que iban a hacer una llamada telefónica.

    La escena se repitió de forma aún más dramática en 2012, cuando Cuba se vio obligada a disputar un partido decisivo contra Canadá con solo 11 jugadores y sin suplentes en el banquillo, tras la fuga de cuatro jugadores y el médico del equipo de un solo golpe antes del partido, en busca de asilo.

  • English midfielder David Beckham (L) and his teammAFP

    Cuarteles de Corea del Norte

    Incluso en los eventos regionales, estas tensiones siguen presentes; en los Juegos Asiáticos de Incheon, en Corea del Sur, en 2014, la delegación norcoreana se convirtió en un «cuartel de inteligencia» itinerante, donde se inscribió a agentes de seguridad como «periodistas» para vigilar a los deportistas, a razón de un agente por cada diez participantes.

    Además, se obligó a los periodistas norcoreanos a enviar sus informes por «fax» , para garantizar que no tuvieran acceso a Internet, mientras que las autoridades surcoreanas se vieron obligadas a retirar las banderas de todos los países de las calles circundantes a los estadios, limitándose a izarlas dentro del recinto, por temor a que grupos extremistas rasgaran la bandera del Norte y desencadenaran un nuevo conflicto fronterizo.

    Estos hechos históricos confirman que, en tiempos de crisis, los estadios se convierten en zonas de «soberanía especial», en las que se suspenden las leyes ordinarias en favor de protocolos de seguridad excepcionales.