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Ansu Fati ficha por el Mónaco de forma definitiva y el Barcelona se embolsa 17 millones de euros
La salida de Fati del Barcelona llega a su fin
El Mónaco ejercerá la opción de compra de 11 millones de euros por Fati, según Mundo Deportivo. El internacional español seguirá en el Principado tras una temporada en el club de la Ligue 1.
El traspaso pone fin a su etapa en el Barcelona, que recibirá 11 millones de euros y dispondrá de fondos frescos para el mercado de verano.
- AFP
El impacto financiero pasa a primer plano
Además del traspaso, el Barcelona reducirá su masa salarial. Antes de irse, Fati había renegociado su contrato, lo que dejaba al club un coste bruto anual de unos 8,6 millones de euros hasta 2028.
Al eliminarlas, el Barça liberará unos 17,2 millones brutos en salarios durante las dos próximas temporadas, lo que mejora su situación financiera y le da más flexibilidad para planificar la plantilla.
El Barcelona se acerca a la libertad de fichajes
La marcha de Fati es más que un traspaso: junto a otras medidas financieras —salidas de jugadores con altos salarios y nuevas fuentes de ingresos—, el Barcelona se acerca al cumplimiento de la regla de gasto 1:1 de La Liga.
Gracias a los 11 millones del traspaso y a los 17,2 millones ahorrados en salarios, el club gana un margen de maniobra mucho mayor en el mercado.
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La atención se centra ahora en la contratación de verano
Con la salida definitiva de Fati confirmada, el Barcelona puede centrarse en sus fichajes de verano tras incorporar a Anthony Gordon, procedente del Newcastle United. El club ha trabajado las últimas temporadas para reducir la presión financiera y crear una estructura salarial sostenible. Esta mejora financiera permite al área deportiva buscar refuerzos con más fuerza mientras el Barcelona se prepara para la temporada 2026-27 y busca mantenerse competitivo en Liga y en la Liga de Campeones.