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Ansu Fati admite que «jugar contra Lionel Messi fue una locura» y menciona también a Lamine Yamal y Kylian Mbappé al enumerar a las estrellas más brillantes con las que ha compartido el campo
Enfrentándose a leyendas del fútbol
Ansu, en el documental «Un día con Ansu», mencionó a Messi, ocho veces Balón de Oro, como el mejor rival que ha enfrentado en los entrenamientos del Barcelona. «Jugar contra Leo Messi era una locura. También contra Mbappé, Lamine, Dembélé o Pogba en los entrenamientos; hay muchos», admitió Ansu.
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Recuerdos entrañables de Barcelona
Aunque Ansu disfruta de su cesión en Francia, su corazón sigue en Cataluña. Al responder a los aficionados, recordó los hitos de su carrera. Como era de esperar, su momento favorito es su debut profesional: «Es el momento que siempre recordaré: mi debut como profesional contra el Betis en el Camp Nou. Fue un día increíble para mí, mi familia y quienes me ayudaron a alcanzar ese sueño. Hay otros momentos, pero me quedo con este», afirmó. Como gol favorito añadió: «Elegiría ese, el primero con el Barça ante Osasuna; fue el comienzo de todo».
Recuperando la forma en Mónaco
El delantero ha relanzado su carrera en la Ligue 1 con 10 goles en 26 partidos. El Mónaco le ha brindado el entorno ideal y, según informes, el club evalúa un traspaso definitivo. Al hablar de su fichaje, Ansu explicó: «Fue fácil. Llevaban mucho tiempo siguiéndome y hablamos con mi familia. Me presentaron el proyecto y me encantó, por eso estoy aquí». También destacó: «Adaptarme ha sido fácil gracias a los compañeros, el entrenador, la afición y todos los que trabajan en el club. Desde el primer día me sentí como en casa».
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En busca de la gloria definitiva
Ansu sigue siendo muy ambicioso. Quiere acabar la temporada con fuerza, pero sus metas van mucho más allá. «Tengo muchos objetivos, pero ganar un Mundial y una Liga de Campeones son mis mayores sueños», concluyó el internacional español.