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Ansa: Vendido San Siro; investigados exconcejales del Ayuntamiento de Milán, además de directivos del Inter y del Milan

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La Guardia de Finanzas en el Ayuntamiento de Milán y en el estadio M-I.

Nuevo capítulo en el culebrón de la cesión del estadio Meazza al Inter y al Milan.


La agencia Ansa informa de que esta mañana, martes 31 de marzo de 2026, se han llevado a cabo registros en el Ayuntamiento de Milán, en el M-I Stadio del Milan y el Inter y en los domicilios de antiguos directivos y asesores de ambos equipos, del director general de Palazzo Marino, Christiann Malangone, así como de los antiguos concejales Giancarlo Tancredi y Ada De Cesaris.


Los agentes del Núcleo de Policía Económica y Financiera de la Guardia de Finanzas de Milán han ejecutado así una orden del juez de instrucción Roberto Crepaldi, quien ha admitido una solicitud de los fiscales Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini y Giovanni Polizzi, coordinadores de la investigación sobre la venta de San Siro.



  • Se sospecha de manipulación de licitación y revelación de secretos de oficina: delitos imputados a los exconcejales municipales Giancarlo Tancredi y Ada De Cesaris, a Simona Collarini (exresponsable del área de regeneración urbana del Ayuntamiento de Milán y entonces única responsable del procedimiento relativo al estadio), y a Fabrizio Grena y Marta Spaini, asesores del Inter y del Milan, respectivamente.


    Entre los investigados también se encuentran Alessandro Antonello (exdirector general corporativo del Inter, ahora en el Marsella), Mark Van Huukslot y Giuseppe Bonomi, uno antiguo directivo del Inter y el otro presidente de Sport Life City, filial del Milan.


    La hipótesis que se debe verificar es que la venta del estadio Meazza por parte del Ayuntamiento de Milán al Inter y al Milan por 197 millones de euros haya sido una operación que pudiera haber favorecido intereses privados en detrimento del interés público.

    La sospecha es que se haya utilizado la ley sobre estadios para respaldar el proyecto de urbanización de la zona y, por lo tanto, a determinadas empresas constructoras.

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