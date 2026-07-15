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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

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ANSA - Caso de los árbitros: se archiva el caso de Rocchi y el Inter; ahora, el expediente pasa a la justicia deportiva

Inter Milán
Serie A

El fiscal de Milán, Maurizio Ascione, ha firmado la solicitud de archivo del capítulo de la investigación sobre los árbitros.

El fiscal de Milán, Maurizio Ascione, firmó la solicitud de archivo del capítulo de la investigación sobre los árbitros que implica al responsable de designaciones, Gianluca Rocchi. Lo informa la agencia ANSA.


Tras reunirse ayer por la tarde con el fiscal adjunto Paolo Ielo y con el fiscal Marcello Viola, Tras las reuniones, el fiscal —que mañana pasará a la Fiscalía Europea— se convenció (o fue convencido, según la ANSA) de que las pruebas recabadas en casi dos años por fraude deportivo contra Rocchi —acusado de designar árbitros en connivencia con el Inter— no son suficientes para sostener un juicio.


  • UN GOLPE A LA JUSTICIA DEPORTIVA

    Hasta hace unas horas el fiscal discrepaba de la postura de los responsables de la Fiscalía de Milán. Por ello, esta parte de la investigación se archivará, mientras que el caso de los supuestos golpes en la sala VAR de Lissone se remitirá a Monza por competencia territorial.


    El expediente también se remitirá a la justicia deportiva para que evalúe posibles infracciones.


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  • EL INTER ERA OBJETO DE UNA INVESTIGACIÓN

    La Fiscalía de Milán pide archivar la investigación sobre la designación de árbitros al no hallar un sistema organizado de interferencia, aunque reconoce episodios aislados. Así lo indica el fiscal Marcello Viola, quien destaca que la petición distingue entre el fraude deportivo penalmente relevante —que exige conductas fraudulentas capaces de afectar a la regularidad de un partido concreto— y las injerencias que no presentan esas características.


    La Fiscalía también ha ordenado archivar el caso contra el Inter, inscrito recientemente por responsabilidad administrativa según la Ley 231/2001. En su momento se acusó al exdesignador Gianluca Rocchi de manipular los nombramientos con la complicidad de representantes del Inter no identificados.


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