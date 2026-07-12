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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¡Ánimo, Thomas: estás en una semifinal del Mundial! Tuchel, seleccionador de Inglaterra, evita celebrar la nueva exhibición de Jude Bellingham, mientras Erling Haaland regresa a casa eliminado

Winners & losers
World Cup
Inglaterra
T. Tuchel
J. Bellingham
E. Haaland
FEATURES
Noruega vs Inglaterra
Noruega

La ovación más sonora de la noche se produjo cuando Jude Bellingham se despidió. No tardó mucho. Incluso la forma en que salió corriendo del campo fue decidida: una carrera en línea recta, un par de besos y un saludo a la afición. Su actuación fue dominante: marcó dos goles decisivos y controló el partido con entradas, pases, regates y gritos.

Inglaterra ganó 2-1 en la prórroga. Si la victoria anterior fue de once comprometidos, esta fue de Bellingham y dieciséis más. Thomas Tuchel no estaba satisfecho y lo dijo tras el partido: calificó el juego de Inglaterra de malo y sin calidad técnica. Puede ser, pero ahora llega la semifinal del Mundial. Lo que importa son los resultados, no los métodos.

Antes del inicio se habló de retrasar el partido por el calor, palpable en el denso ambiente del sur de Florida. Inglaterra comenzó lenta y le faltó chispa en sus pases pese a dominar.

Aun así, Noruega se adelantó gracias a la fortuna: un centro de Andreas Schjelderup al segundo palo, destinado a Erling Haaland, golpeó el poste y entró en el 36’. Bellingham despertó a Inglaterra justo antes del descanso: controló, se adentró y remató al ángulo inferior con su pierna menos habitual tras un recorte de Anthony Gordon. Podría haber sido 2-1 al descanso cuando Bellingham habilitó a Harry Kane, pero al capitán le anularon el remate por fuera de juego.

Noruega salió más agresiva tras el descanso y, en un córner, Heggem remató al larguero; el VAR anuló el gol por empujón de Haaland a Anderson. En el 75, Ajer volvió a cabecear al travesaño. Inglaterra respondió con un pase de Saka que nadie acertó a rematar, y el partido se encaminó a la prórroga.

En la prórroga, el portero dejó vivo un disparo de Morgan Rogers y Bellingham aprovechó el rebote. A partir de ahí, Inglaterra se dedicó a defender: Dan Burn despejó lo que pudo y Jordan Pickford no tuvo que intervenir. Así, pese a las quejas de Tuchel, los ingleses avanzaron a semifinales.

GOAL repasa los ganadores y perdedores en el Miami Stadium, donde Inglaterra sacó carácter para citarse con Argentina el miércoles en Atlanta.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Jude Bellingham

    ¿Cuántas veces más? A estas alturas, Bellingham ya está acostumbrado a sacar de apuros a Inglaterra. Lo hizo contra Croacia, Panamá y México, y volvió a ocurrir aquí. En los primeros 45 minutos coqueteó con el partido, entrando y saliendo —con algún toque extraño mientras buscaba espacios—.

    Pero apareció la ocasión: Gordon le encontró en un espacio libre y Bellingham avanzó en línea recta, remató con la izquierda, recogió el balón y volvió al centro del campo. Antes del descanso casi dio una asistencia a Kane. Tras el descanso jugó más retrasado: con la salida de Rice y la entrada de Eze pasó del 10 al 8 y funcionó.

    En la prórroga, Morgan Rogers disparó, el portero dejó escapar el balón y Bellingham lo cazó. Así se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar dos goles en eliminatorias consecutivas del Mundial; el primero fue un adolescente llamado Pelé. Incluso el gruñón Tuchel lo resumió con poesía: «Pon a Harry y a Jude juntos y ellos se encargarán del resto».

    • Anuncios
  • Erling HaalandGetty

    PERDEDOR: Erling Haaland

    Se esperaba un duelo estelar entre Haaland y Kane, pero ambos brillaron poco. Inglaterra controló a Haaland: solo tocó 21 veces el balón, cinco en el área inglesa. Tuvo dos ocasiones, una detenida por el portero y otra fuera. Tampoco brilló en las contras. Podría haber marcado cuando Alex Sorloth le sirvió un pase, pero el delantero del Atlético de Madrid decidió disparar y falló.

    Inglaterra lo neutralizó bien: John Stones completó los 120 minutos y Marc Guehi aportó lo suyo. Haaland fue sustituido a mitad de la prórroga, poniendo fin a una racha de 14 partidos marcando y a un debut mundialista tardío. Pasó desapercibido, pero volverá.

    «Hoy hemos estado muy, muy bien en el centro de la defensa. Han marcado a Haaland sin descanso… han sido físicos, valientes y muy, muy fuertes durante todo el partido», declaró Tuchel.

  • Elliot AndersonGetty

    GANADOR: Elliot Anderson

    Anderson avanza sin sobresaltos en este Mundial. Es claro favorito de Tuchel: entró en el equipo desde el principio y acumula casi todos los minutos. El técnico lo ve como el nexo de este centro del campo. El papel le encaja, pero aún no lo ha dominado en la cita.

    A veces los espacios se le hacen grandes y pasa demasiado el balón hacia los lados. Casi parece Jordan Henderson. No es malo, pero se espera más de un jugador de más de 100 millones de libras.

    Rice fue sustituido en el descanso y entró Eberechi Eze, lo que modificó el centro del campo. A medida que el partido se volvía más irregular, el nuevo fichaje del Manchester City mostraba calma. Terminó segundo en pases totales y pases hacia delante, y lideró en recuperaciones defensivas. Además, inició la jugada que llevó al empate de Inglaterra. Una actuación completa en el momento más necesario.

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  • Orjan NylandGetty

    PERDEDOR: Orjan Nyland

    De héroe a cero. Nyland fue clave ante Brasil, pero hoy su error cambió el partido.

    En el 93, detuvo un potente disparo de Morgan Rogers, pero el balón se le escurrió y cayó a los pies de Bellingham, que marcó. Ese fue el momento decisivo.

    Nyland terminó llorando y tuvo que ser consolado por sus compañeros. Un desenlace triste para un Mundial que, hasta entonces, había sido maravilloso.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    GANADOR: Thomas Tuchel

    Resulta curioso que Tuchel no esté contento. Tiene sus exigencias y ajustes tácticos, y quiere que esta selección de Inglaterra sea muy buena. Pero hay que reconocer que es alentador: Inglaterra ha alcanzado su cuarta semifinal de un Mundial, y la segunda en 36 años.

    Sus quejas tras el partido —Inglaterra jugó de forma descuidada, no movió el balón con suficiente rapidez y le faltó calidad técnica— son justificadas. Tiene una idea clara de cómo debe jugar este equipo. «Soy entrenador de fútbol. Creo que podemos jugar mejor. En general, no fue un partido de alto nivel. El entrenador de fútbol que hay en mí sigue pensando que podemos y tenemos que jugar mejor al fútbol», afirmó Tuchel.

    Cuando el plan no funcionó bajo el calor de Miami, Tuchel reaccionó. Sus cambios fueron decisivos: sacó a Rice al descanso, dio entrada a Eze —clave en la prórroga— y movió piezas con acierto. Noni Madueke nunca encontró su ritmo en la primera parte; Bukayo Saka, que sigue haciendo muecas al correr, aportó algo más de calidad. Todos cumplieron con su parte: Reece James, Djed Spence, Morgan Rogers y Dan Burn.

    Fue un partido valiente, oportunista y lleno de esfuerzo. Quizá no sea el equipo que Tuchel imagina, pero ha sabido usar su plantilla con maestría para ganar. ¿Bastará para llevar a Inglaterra al Mundial? Por sí solo, no. Pero sí la está llevando a la victoria, y eso es positivo.

    «Son momentos para disfrutar al máximo. Estoy muy orgulloso de los jugadores y me ha impresionado su mentalidad. Así que todo el mérito es suyo», afirmó Tuchel.

  • Declan RiceGetty

    PERDEDOR: Declan Rice

    Tuchel admitió tras el partido que retirar a Rice fue un riesgo calculado: el centrocampista había pasado tres días en cama y no aguantaría los 90 minutos con ese calor. Así que lo sacó antes de lo ideal para conservar opciones.

    «Pusimos a [Eze] y a [Saka] en la banda derecha, así que teníamos que sacar a [Anderson] o a [Rice]. Sabía que no aguantaría los 90 minutos y el partido podía llegar a 120. No quería desperdiciar otro cambio, así que decidimos retirar a Rice antes de lo necesario para conservarlo para después», explicó Tuchel.

    La decisión también benefició a Rice, que sufrió durante los 45 minutos que estuvo en campo: lento, cansado y encorvado, ni sus habituales saques de esquina superaron al primer defensa. El resto del equipo respondió, así que Tuchel confía en que el mediocampista se recupere, al menos para estar listo el miércoles.