¿Ánimo decaído a pesar de liderar la clasificación? Erling Haaland lanza un mensaje claro a los aficionados del Manchester City

Tras 200 días, el City desbancó al Arsenal con un 2-1 en el partido estelar. Sin embargo, tres días después desperdició numerosas ocasiones: el gol de Haaland (minuto 5) fue solo uno de los 28 tiros a puerta. «Y pensábamos que el Arsenal iba a pasar un mal trago», se burló el sensacionalista The Sun ante tantas ocasiones falladas.

Este derroche podría costarles caro: a cinco jornadas del final, el City, con la misma diferencia de goles (+37), solo lidera gracias a sus 66 tantos frente a los 63 de los londinenses. «No estoy frustrado», declaró Pep Guardiola, «¿por qué debería estarlo? Hemos sumado tres puntos y somos líderes. Claro que podemos hacerlo mejor, pero los chicos lo han dado todo».