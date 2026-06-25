Las críticas alcanzaron su punto álgido tras sugerir varios periodistas, entre ellos Kaveh Solhekol, de Sky Sports, que la ausencia de ciertos jugadores destacados podría haber costado la victoria a Inglaterra. El debate se centró en los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial, y Solhekol argumentó que jugadores como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Morgan Gibbs-White podrían haber aportado la chispa creativa necesaria para superar a la defensa de las Estrellas Negras en un partido considerado aburrido.

Los aficionados, que echaron de menos la «magia» de Palmer en el último tercio del campo ante Ghana, también se unieron a las críticas. Pese al revuelo, Tuchel se mantuvo firme en sus decisiones, aunque los medios destacaron su animada reacción en la banda.