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imago-sport-1080267869.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Traducido por

Ángel Di María envía un emotivo mensaje a la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial ante España

Ángel Di María
Argentina
España vs Argentina
España
World Cup
Rosario Central

Ángel Di María, exestrella de Argentina, consoló a sus compatriotas tras la dolorosa prórroga perdida por el equipo de Lionel Scaloni. En redes, el legendario extremo defendió el legado de la selección y afirmó que un partido no empaña su condición de iconos nacionales.

  • Los campeones del mundo pierden el título

    Argentina perdió 1-0 en prórroga ante España en Nueva York y se quedó sin título. Con diez tras la expulsión de Enzo Fernández, el equipo sudamericano encajó un remate a bocajarro de Ferran Torres en el 106’. La Albiceleste iguala así el récord de Alemania como el equipo con más subcampeonatos en la historia del torneo.


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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    «Legend» rinde homenaje a una plantilla histórica

    Aunque ya no estaba en la cancha, Di María levantó la moral de sus excompañeros con un emotivo mensaje en Instagram.

    El extremo recordó que una sola derrota en la final no empaña el legado de esta generación. «Un país está orgulloso de vosotros. Un país se ha unido gracias al amor y a las pelotas que habéis puesto en este Mundial.

    Sois historia, sois leyendas, y nadie podrá quitároslo jamás. La mejor selección de la historia de nuestro país. Cinco finales consecutivas, nadie podrá quitároslo jamás. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TODO».

  • La Albiceleste sufre un final de pesadilla

    El partido decisivo fue un calvario para los campeones, que batieron un récord indeseado al no realizar ni un solo disparo en la final. La tensión y los duros choques físicos marcaron el encuentro, que se encendió cuando Lisandro Martínez se retiró lesionado en la primera parte y Enzo fue expulsado justo antes de la prórroga.

    Mientras España celebraba ser la primera nación con los títulos mundiales masculino y femenino, Argentina veía el final de su era dorada.

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  • scaloni(C)Getty Images

    Scaloni se enfrenta a un cambio táctico radical

    Esta dura derrota obliga a Scaloni a revisar ya su táctica y renovar la plantilla. Ahora debe integrar rápido a jóvenes como Nico Paz para recuperar la competitividad de cara al próximo ciclo internacional.