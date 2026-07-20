Ángel Di María envía un emotivo mensaje a la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial ante España

Aunque ya no estaba en la cancha, Di María levantó la moral de sus excompañeros con un emotivo mensaje en Instagram.

El extremo recordó que una sola derrota en la final no empaña el legado de esta generación. «Un país está orgulloso de vosotros. Un país se ha unido gracias al amor y a las pelotas que habéis puesto en este Mundial.

Sois historia, sois leyendas, y nadie podrá quitároslo jamás. La mejor selección de la historia de nuestro país. Cinco finales consecutivas, nadie podrá quitároslo jamás. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TODO».