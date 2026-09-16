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Ange Postecoglou sale en defensa con furia de Cristiano Ronaldo después de que el Al-Nassr fuera arrollado en la Liga de Campeones de la AFC
Una noche demoledora para Al-Nassr
El Al-Nassr sufrió una devastadora derrota por 4-0 ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos el martes. El resultado supuso un duro golpe para los campeones de la Saudi Pro League en la Liga de Campeones Élite de la AFC.
También representó la derrota más abultada de la carrera de Ronaldo desde su llegada a Arabia Saudí. La dura caída provocó preguntas inmediatas sobre la preparación del equipo y el impacto general de su delantero estrella.
Sin embargo, el técnico Postecoglou no dejó pasar las críticas. El exentrenador de Tottenham y Nottingham Forest respaldó con firmeza a su jugador estrella durante una tensa rueda de prensa posterior al partido.
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Postecoglou se enfrenta a la prensa
El entrenador del Al-Nassr reaccionó con enfado cuando un periodista cuestionó la preparación del equipo y acusó a Ronaldo de no ayudar al conjunto. Postecoglou asumió de inmediato la culpa por la actuación, pero rechazó las acusaciones dirigidas a su plantilla.
«Dices que no nos preparamos bien, pero tú estabas allí», dijo Postecoglou, en declaraciones recogidas por ESPN. «Así que no estás diciendo la verdad. Sé honesto. Es mi responsabilidad. Quizá no he hecho bien mi trabajo. Está bien. Pero, por favor, no hables de la preparación».
Defendiendo a una leyenda del fútbol
Postecoglou se mostró especialmente frustrado por las afirmaciones de que la leyenda portuguesa no aportó «nada» durante la dura derrota. El entrenador señaló el reciente registro goleador del delantero pese a la falta de minutos en la pretemporada.
«Cristiano ya ha marcado tres goles», afirmó el entrenador. «Tuvo una preparación limitada. Esto no va de los jugadores. Los jugadores lo están dando todo. Son jugadores de primer nivel y tienen un gran carácter. La responsabilidad es mía, ¿de acuerdo? Pero no deberíais decir eso de alguien que sigue siendo un ejemplo para todos.
«Y deberíais tener cuidado cuando decís cosas así sobre personas que han construido una carrera haciendo todos los sacrificios para seguir jugando. Como he dicho, podéis criticarme a mí, no hay problema. Está bien. ¿Acaso no marcó en tres partidos? ¿Acaso no tuvo ocasiones hoy?»
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Reaccionar en la liga
El Al-Nassr debe reponerse ahora rápidamente tras este humillante revés continental. El club de Riad ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación de la Saudi Pro League. Tiene terreno que recuperar frente a sus grandes rivales, el Al-Hilal y el Al-Ittihad, en la carrera por el título.
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