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Ange Postecoglou revela el «factor Cristiano Ronaldo» que le tentó a dar la espalda a Europa por un fichaje por Al Nassr
Postecoglou explica su fichaje por Al Nassr
Postecoglou afirma que la oportunidad única de entrenar a Cristiano Ronaldo desempeñó un papel crucial en su fichaje por Al Nassr. El técnico, de 61 años, fue nombrado en julio con un contrato de dos años, sustituyendo en el cargo al nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus. En declaraciones en el pódcast The Howie Games, el entrenador australiano admitió que el atractivo de trabajar con el cinco veces ganador del Balón de Oro era sencillamente innegable. Ronaldo está actualmente muy motivado por alcanzar los 1.000 goles en su carrera.
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Una pequeña parte de la historia de Ronaldo
A lo largo de su carrera, Postecoglou ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del fútbol. Ve esta última aventura en Riad como una oportunidad para entrelazarse en la narrativa histórica de Ronaldo.
«Cuando reflexiono sobre mi carrera, lo que más me llama la atención es que he tenido una suerte increíble de formar parte del camino de otras personas», explicó Postecoglou. «Cuando era jugador, Ferenc Puskas era mi entrenador, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y esa asociación, simplemente, ha sido increíble para mí porque soy una pequeña parte de la historia de ese hombre, una parte muy pequeña, pero una parte al fin y al cabo.
«Con los Socceroos, trabajé con posiblemente nuestro mejor jugador de todos los tiempos, Timmy Cahill, así que soy una pequeña parte de su historia. Sonny [Son Heung-min], el mejor jugador coreano de todos los tiempos, soy una pequeña parte de su historia.
«Así que no hay duda: Cristiano Ronaldo está aquí, y piensas que yo también puedo convertirme en una pequeña parte de su historia. Y no desde un punto de vista egoísta, sino por mi propio recorrido vital, por todo lo que quise hacer desde que era un niño; te vas asociando con estas personas por el camino. Eso fue parte del atractivo. No es que vayan a contar mi historia junto a la suya, pero yo puedo contar esa historia, y eso también formó parte de todo ello».
Quitándose de encima a los esnobs de la liga saudí
El australiano estaba sin trabajo desde octubre, después de un breve paso de 39 días por el Nottingham Forest. A pesar de recibir el interés de un número de clubes de dos cifras, se negó a ver un traslado a Oriente Medio como un paso atrás en su carrera.
«Nunca me ha preocupado», admitió. «La gente dice: “No está en Europa, no es una liga de mayor perfil”, pero siempre he criticado a la gente que es snob con determinadas ligas y todo eso. No iba a dar media vuelta y decir que eso era un paso atrás para mí. Nunca veo las cosas de esa manera.
»Pienso: “¿Hay una oportunidad ahí? ¿Puedo generar un impacto? ¿Me ilusionaría la posibilidad de hacerlo?”. Y cumplía esos requisitos para mí porque es una liga que, obviamente, ha invertido mucho dinero, hay algunos grandes entrenadores aquí, algunos grandes jugadores aquí. La oportunidad de formar parte de eso era importante».
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En busca de la gloria nacional y continental
Postecoglou ya ha causado un enorme impacto en Riad, al llevar a Al Nassr a un inicio invicto en la campaña 2026-27. Sus impresionantes resultados en este arranque le valieron el premio a mejor entrenador del mes de agosto de la Saudi Pro League. El gigante de Riad aspira a defender con éxito su título saudí esta temporada. Sin embargo, también tiene la mirada puesta con firmeza en el dominio continental a medida que avance la campaña.
Al Nassr dependerá en gran medida del impulso incansable de Ronaldo en su intento de conquistar por primera vez la Liga de Campeones de la AFC. Postecoglou esperará que su nueva alianza con el icono portugués se traduzca en grandes títulos.
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