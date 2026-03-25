Ange Postecoglou habla abiertamente sobre su «brutal» destitución del Nottingham Forest mientras aspira a volver a la Premier League
Un mes caótico en el City Ground
El nombramiento de Postecoglou en el Forest se concibió como una misión de supervivencia, ya que sustituyó a Nuno Espírito Santo cuando solo se habían disputado tres partidos de la presente temporada. Sin embargo, el fichaje se convirtió rápidamente en una pesadilla profesional para el técnico de 60 años, cuyo equipo no logró sumar ni una sola victoria en ocho partidos en todas las competiciones. Su etapa se saldó con dos empates y seis derrotas, una racha que agotó la paciencia de la directiva del Forest. Este difícil periodo supuso una sorpresa para muchos, sobre todo teniendo en cuenta que Postecoglou había puesto fin a la sequía de títulos de 17 años del Tottenham con una Europa League apenas unos meses antes de su llegada a East Midlands.
Un final brutal para un mandato breve
En declaraciones a la emisora de radio SEN 1116, con sede en Melbourne, Postecoglou recordó las circunstancias «brutales» y caóticas de su destitución, que le fue comunicada inmediatamente después de la derrota por 3-0 en casa ante el Chelsea, antes incluso de que hubiera dado la rueda de prensa posterior al partido. «Fue brutal. Estaba en la sala de entrenadores. Sabía que podía pasar cualquier día, pero me despidieron justo después del partido. Aún no había dado la rueda de prensa, pero la prensa ya lo sabía», dijo. «Iba caminando por los pasillos. Quería irme; si no, iba a hacer algo de lo que me arrepintiera. Quería salir de allí. Todas las carreteras estaban cortadas. Al cabo de media hora, se reabrieron. Me quedé atrapado en un semáforo durante 15 minutos. Los aficionados del Chelsea me insultaban, los del Forest no fueron mucho más amables, y luego se me acercaron unos niños pequeños para pedirme una selfie».
Lecciones aprendidas de un desajuste
Al reflexionar sobre su decisión de fichar por el Forest, Postecoglou admitió que hizo caso omiso de las advertencias de su entorno porque estaba ansioso por volver a los banquillos tras su salida del Tottenham. «Si fuera más joven, probablemente me habría dolido, pero no me dolió porque, al fin y al cabo, asumo la responsabilidad», afirmó. «Había bastante gente a mi alrededor que me decía que probablemente no era una buena idea (aceptar el puesto en el Forest). Yo pensé que era un reto. No me gustaba estar sin trabajar (tras ser despedido por los Spurs)… (pero) casi parecía que no iba a ser una buena opción para mí desde el principio. No salió bien. Probablemente me haya perjudicado en cuanto a mi reputación, seguramente aquí en la Premier League, pero eso no me preocupa. No me ha dejado ninguna secuela como persona ni como entrenador de fútbol. En todo caso, me ha permitido saber que la próxima vez pediré consejo antes de abarcar más de lo que puedo”.
A la espera del proyecto adecuado
Postecoglou se mantiene firme en su deseo de entrenar al más alto nivel en Inglaterra. Ha dejado claro que no se precipitará a aceptar otra vacante a mitad de temporada, sino que «esperará» a que surja un proyecto que le permita implementar su estilo de fútbol característico desde cero. «Entrar a mitad de temporada, especialmente en la Premier League, pero también en la mayoría de las ligas, probablemente sea un reto demasiado grande para mi forma de trabajar», afirmó. «Eso es lo que estoy esperando (en cuanto a su próximo trabajo). Dónde será y cómo será es difícil de decir por el momento, pero aún no he ni siquiera arañado la superficie de lo que quiero hacer aquí, del impacto que quiero causar y del fútbol que quiero practicar».