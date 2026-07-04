AFP
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Ange Postecoglou entrenará a Cristiano Ronaldo tras confirmarse su contrato indefinido como exentrenador del Tottenham
El Al-Nassr confirma el nombramiento de Postecoglou
El gigante de la Liga Profesional de Arabia Saudí ha fichado al técnico australiano para iniciar una nueva era. Tras la marcha de Jorge Jesús, quien llevó al equipo a conquistar el título de liga, el Al-Nassr actuó con rapidez para contratar al exentrenador de la Premier League.
El club lo anunció en redes sociales, reafirmando su intención de mantener el dominio regional.
El club lo anunció en redes con el mensaje: «Ya es oficial: el Sr. Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al-Nassr. Ha firmado por dos temporadas».
Se trata de su primer banquillo desde su paso por East Midlands, una oportunidad para reconstruir su imagen junto a uno de los mejores jugadores de la historia.
- Getty Images Sport
Dejando atrás la pesadilla del Nottingham Forest
Postecoglou llega a Riad para dejar atrás una etapa difícil. Su paso de 39 días por el Nottingham Forest, que él calificó de «brutal», terminó sin victorias en ocho partidos y con su rápida destitución.
Al recordar su despido, describió la escena: «Fue brutal. Sabía que podía ocurrir en cualquier momento, pero me echaron justo después del partido. La prensa ya lo sabía antes siquiera de que yo compareciera. Caminé por los pasillos y preferí marcharme para no hacer algo de lo que me arrepintiera».
Un historial repleto de títulos
A pesar de su paso por el Forest, Postecoglou fue elegido por el Al-Nassr gracias a su extenso palmarés. Es famoso por acabar con la sequía de títulos del Tottenham al ganar la Europa League contra el Manchester United en Bilbao. Además, sumó cinco títulos con el Celtic, incluido el triplete nacional en Escocia.
Este palmarés le bastó para imponerse a otros candidatos de alto nivel, entre ellos el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez.
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Cómo gestionar el «factor Ronaldo»
El mayor reto de Postecoglou será gestionar a Ronaldo, eje del Al-Nassr. La estrella lusa sigue siendo el rostro de la Liga Profesional saudí, y el técnico deberá adaptar su sistema a las necesidades del veterano delantero.
Tras comentar el Mundial para ITV, Postecoglou retoma el banquillo con un contrato de dos años. Debe implantar su estilo en Oriente Medio y asegurar que los últimos años de Ronaldo se cierren con nuevos títulos con la camiseta dorada y azul del Al-Nassr.
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